Головний суперфуд осені: дієтолог розповіла, чим так корисний гарбуз і як часто його їсти

Лікарка рекомендує вживати гарбуз 3-4 рази щотижня

Настав сезон гарбуза, з якого можна приготувати різні смачні страви, в тому числі – цікаві десерти. "Телеграф" дізнався, як правильно вживати цей овоч, у дієтолога-терапевта Юлії Поворознюк.

Чим корисний гарбуз

За словами дієтолога, гарбуз дуже цінний і корисний овоч. Зокрема гарбуз містить:

багато бета-каротину, що є провітаміном А,

ніжну клітковину,

багато калію і магнію,

вітамін C.

Скільки і коли треба їсти гарбуз

Лікарка радить вживати гарбуз у сезон хоча би 3-4 рази на тиждень. Одна порція має становити 100-150 грамів гарбуза.

Зауважимо, що гарбузи можуть бути різних сортів і містити більше вуглеводів. Деякі з них солодкі, тоді як кормовий сорт гарбуза – не такий солодкий і смачний.

Людям з надлишковою вагою дієтолог радить не вживати солодкий гарбуз, наприклад мускатного сорту, в другій половині дня і ввечері. Бо це призведе до підвищення рівня цукру в крові. При надлишковій вазі чи боротьбі з інсулінорезистентністю коштувати гарбуз краще на сніданок чи обід.

Як готувати гарбуз

Із гарбуза можна приготувати чимало страв. Цей овоч можна варити, тушкувати та запікати. Або ж спробуйте зробити гарбузяче смузі. Дієтолог радить спочатку потушкувати або запекти гарбуз, а вже потім додавати в смузі чи готувати, наприклад, боул.

Крім того, не забувайте вживати гарбуз із маслом. Наприклад, поєднайте 100 грамів гарбуза і п’ять грамів вершкового масла чи одну столову ложку оливкової олії. Це допоможе краще засвоїтися вітаміну А.

Чи можна їсти сирий гарбуз

Сирий гарбуз може подразнювати слизову оболонку шлунково-кишкового тракту та викликати здуття і дискомфорт. Тож старайтеся, зазначає Поворознюк, вживати його в термообробці.

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати з гарбуза пиріг.