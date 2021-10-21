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Кашель, нудота, задишка: лікар розповів про симптоми нового штаму COVID-19

Автор
Галина Михайлова
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Коронавірус.
Коронавірус.

Групи ризику залишилися звичними — люди з надлишком ваги, супутніми серцево-судинними, аутоімунними захворюваннями, діабетом.

Оновлений штам вірусу SARS-CoV-2, який відомий як Дельта плюс і був зареєстрований у Великобританії, може бути і в Україні.

Про це написав лікар Тарас Жиравецький.

Він зазначив важкий перебіг нової мутації інфекції: "Новий штам вірусу просто вимотує пацієнта і створює умови для того, щоб з’явилося більше ускладнень ковіда".

До симптомів нового варіанту мутації вірусу він відніс:

  • високу температуру, яка триває до 10 днів
  • нудоту і зниження апетиту
  • виснажливий сухий кашель
  • сильний біль в спині
  • діарею (можлива не з першого дня)
  • головний біль
  • важко дихати при нормальній сатурації
  • у вікових пацієнтів швидко падає сатурація
  • показники ц-реактивного білку і феритину швидко підвищуються
  • без УЗД і КТ важко відстежити ситуацію, аналізи і сатурація можуть бути нормальними, але погіршитися за кілька годин
  • нюх і смак зникають.

Перебіг коронавірусу при новому штамі спрогнозувати важче, — стверджує лікар і зазначає, що Дельта плюс сильніше зневоднює, створює умови для тромбозів, може викликати запалення в серцевому м’язі.

Він також стверджує, що саме те, що сатурація падає швидко у вікових пацієнтів призводить до збільшення числа госпіталізацій. Жиравецький рекомендує звертатися до медиків і не зволікати з госпіталізацією, якщо не справляєтеся самостійно.

Раніше "Телеграф" писав, що опублікували фото того, як українці хворіють коронавірусів в лікарнях і вдома.

Теги:
#Коронавірус #Симтоми #Covid-19
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