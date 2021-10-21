Кашель, нудота, задишка: лікар розповів про симптоми нового штаму COVID-19

Групи ризику залишилися звичними — люди з надлишком ваги, супутніми серцево-судинними, аутоімунними захворюваннями, діабетом.

Оновлений штам вірусу SARS-CoV-2, який відомий як Дельта плюс і був зареєстрований у Великобританії, може бути і в Україні.

Про це написав лікар Тарас Жиравецький.

Він зазначив важкий перебіг нової мутації інфекції: "Новий штам вірусу просто вимотує пацієнта і створює умови для того, щоб з’явилося більше ускладнень ковіда".

До симптомів нового варіанту мутації вірусу він відніс:

високу температуру, яка триває до 10 днів

нудоту і зниження апетиту

виснажливий сухий кашель

сильний біль в спині

діарею (можлива не з першого дня)

головний біль

важко дихати при нормальній сатурації

у вікових пацієнтів швидко падає сатурація

показники ц-реактивного білку і феритину швидко підвищуються

без УЗД і КТ важко відстежити ситуацію, аналізи і сатурація можуть бути нормальними, але погіршитися за кілька годин

нюх і смак зникають.

Перебіг коронавірусу при новому штамі спрогнозувати важче, — стверджує лікар і зазначає, що Дельта плюс сильніше зневоднює, створює умови для тромбозів, може викликати запалення в серцевому м’язі.

Він також стверджує, що саме те, що сатурація падає швидко у вікових пацієнтів призводить до збільшення числа госпіталізацій. Жиравецький рекомендує звертатися до медиків і не зволікати з госпіталізацією, якщо не справляєтеся самостійно.

Раніше "Телеграф" писав, що опублікували фото того, як українці хворіють коронавірусів в лікарнях і вдома.