Україна побила історичні рекорди смертності і захворюваності на коронавірус

При цьому кількість госпіталізацій злегка знизилося

За останню добу в Україні виявлено 22415 нових випадків коронавірусної хвороби. Це новий рекорд за кількістю хворих для нашої країні за весь час пандемії COVID-19. Значна частина з них — це медпрацівники (345) і діти (1771).

Таку статистику подає Міністерство охорони здоров’я України.

Зараз, на ранок 21 жовтня, в Україні:

госпіталізовані — 4892 осіб (напередодні — 5468);

померли від COVID-19 — 546 осіб (добою раніше — 495);

впоралися з хворобою — 8 036 осіб (за 20 жовтня — 7605).

У десяти областях було виявлено понад 1000 випадків. Лідерство по захворюваності утримують Житомирщина (1562), Одещина (1528), Львівщина (1388), Запоріжжя (1355) і Харківщина (1319). Також "виділилися" Дніпропетровська (1308), Херсонська (1143), Сумська (1100), Донецька (1058) і Хмельницька (1002) області. 1192 нових випадків COVID-19 зареєстровано в Києві.

Така кількість хворих — абсолютний рекорд за весь час виявлення хворих в Україні. Попередня найбільша кількість хворих за добу сягала 20341 особи.

Попередній рекорд по захворюваності

Також нову рекордну планку поставила і смертність — такої кількості життів пацієнтів на території нашої країни коронавірус раніше не забирав.

Відзначимо й те, що за минулу добу встигли вакцинуватися 251 254 українців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що коронавірус стає все більш агресивним — це доводять знімки хворіють пацієнтів, якими поділилися в МОЗ.