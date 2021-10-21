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Pfizer протестували на дітях: як він працює на підлітках

Автор
Олена Волкова
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Вакцину можуть схвалити для малюків, які старше 5 років
Вакцину можуть схвалити для малюків, які старше 5 років

Pfizer вже застосовують для дітей у віці від 12 років у всьому світі, однак не виключено, що схвалять і з 5-річного віку

Вчені в рамках нового дослідження довели ефективність вакцини Pfizer/BioNTech проти COVID-19 серед підлітків і молоді від 12 до 18 років.

За інформацією Reuters, ізраїльська організація з підтримки здоров’я "Клаліт" і дослідники Гарвардського університету проаналізували дані 94 354 людей у віці від 12 до 18 років, щеплених Pfizer в Ізраїлі, і зіставили їх з такою ж кількістю невакцинованих підлітків з тієї ж вікової групи. Виявилося, що вакцина дуже ефективна проти штаму "Дельта": після першої та другої дози захист від ковід у молодих людей був 90% і 93% відповідно. Про побічні ефекти не повідомляється.

Відзначимо, що дану вакцину зараз застосовують для дітей у віці від 12 років, однак не виключено, що схвалять і з 5-річного віку. Останнім часом компанії все частіше запитують додатковий дозвіл від Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США дозволити вакцинацію з 5 років.

Нагадаємо, що про вакцинацію дітей з 5-річного віку заговорили і в Україні.

Теги:
#Діти #Підлітки #Вакцинація #Pfizer #Коронавірус
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