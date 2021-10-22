Україна другий день поспіль б’є рекорди захворюваності та смертності за всю пандемію COVID-19

Лідером за кількістю нових випадків стала Львівська область

Після попереднього рекорду за кількістю хворих хвиля коронавірусу в Україні і не думає слабшати — за минулу добу в країні зафіксовано 23 785 нових випадків ковіду. Це на 1370 осіб більше, ніж днем раніше.

Про таку статистику повідомляє МОЗ України.

На ранок п’ятниці, 22 жовтня, в країні:

госпіталізовані — 5141 особа (добою раніше — 4892);

загинули через коронавірус — 614 осіб (напередодні — 546);

одужали — 8530 осіб (раніше — 8036).

Значну частину серед хворих, як і раніше, становлять медичні працівники (391) і діти (1800).

Слід зазначити, що кількість загиблих за добу — також рекордна для України.

Додамо, що серед областей-лідерів за кількістю хворих нині виділилися Львівщина (1 647), Дніпропетровщина (1641), Одещина (1484), Запоріжжя (один тисяча триста дев’яносто один) і Київ (+1323). Також за кількістю нових випадків б’ють рекорди Харківська (1306), Сумська (1305), Хмельницька (тисячу двісті дев’яносто чотири), Херсонська (+1248), Донецька (1 144), Чернігівська (1033) і Полтавська (1020) області.

Вакциновано за минулу добу 269 666 жителів України. Це теж новий рекорд — на цей раз позитивний.

Всього з початку пандемії в країні:

захворіло — 2 725 385 осіб;

видужало — 2 361 365 осіб;

померло через COVID-19 — 63 003 людини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до України наближається новий штам коронавірусу "Дельта плюс" — можуть завезти з Російської Федерації.