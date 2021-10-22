Рус

Україна другий день поспіль б’є рекорди захворюваності та смертності за всю пандемію COVID-19

Автор
Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
159
Госпіталізовано за добу 5141 осіб
Госпіталізовано за добу 5141 осіб

Лідером за кількістю нових випадків стала Львівська область

Після попереднього рекорду за кількістю хворих хвиля коронавірусу в Україні і не думає слабшати — за минулу добу в країні зафіксовано 23 785 нових випадків ковіду. Це на 1370 осіб більше, ніж днем раніше.

Про таку статистику повідомляє МОЗ України.

На ранок п’ятниці, 22 жовтня, в країні:

  • госпіталізовані — 5141 особа (добою раніше — 4892);
  • загинули через коронавірус — 614 осіб (напередодні — 546);
  • одужали — 8530 осіб (раніше — 8036).

Значну частину серед хворих, як і раніше, становлять медичні працівники (391) і діти (1800).

Слід зазначити, що кількість загиблих за добу — також рекордна для України.

Додамо, що серед областей-лідерів за кількістю хворих нині виділилися Львівщина (1 647), Дніпропетровщина (1641), Одещина (1484), Запоріжжя (один тисяча триста дев’яносто один) і Київ (+1323). Також за кількістю нових випадків б’ють рекорди Харківська (1306), Сумська (1305), Хмельницька (тисячу двісті дев’яносто чотири), Херсонська (+1248), Донецька (1 144), Чернігівська (1033) і Полтавська (1020) області.

Вакциновано за минулу добу 269 666 жителів України. Це теж новий рекорд — на цей раз позитивний.

Всього з початку пандемії в країні:

  • захворіло — 2 725 385 осіб;
  • видужало — 2 361 365 осіб;
  • померло через COVID-19 — 63 003 людини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до України наближається новий штам коронавірусу "Дельта плюс" — можуть завезти з Російської Федерації.

Теги:
#Статистика #Коронавірус #Covid-19
Госпіталізовано за добу 5141 осіб
Здоров'я
Україна другий день поспіль б’є рекорди захворюваності та смертності за всю пандемію COVID-19
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Госпіталізовано за добу 5141 осіб
Україна другий день поспіль б’є рекорди захворюваності та смертності за всю пандемію COVID-19
Дата публікації
Категорія
Загибла Галина Хатчинс
Поїхала з Києва підкорювати Голлівуд: що відомо про оператора, яку застрелив Алек Болдуін
Дата публікації
Категорія
Міс Україна — Олександра Яремчук
Звання "Міс Україна 2021" отримала Олександра Яремчук: як вигядає найкрасивіша українка (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Ситуація з коронавірусом у регіонах
Україна переходить в "червону зону": що відбувається в регіонах (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
Мер Києва Віталій Кличко
Кличку вже знайшли заміну на посаді голови КМДА — джерело