Рахунок йде вже на сотні тисяч: скільки медиків вбив коронавірус з початку пандемії

ВООЗ вважає, що медики повинні отримувати COVID-вакцини в першу чергу

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що коронавірус міг привести до смерті кількох сотень тисяч медичних працівників. У зв’язку з цим країни закликають переглянути своє ставлення до вакцинації.

Як пише BBC, відповідну заяву зробив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

За його словами, розподіл щеплень від коронавірусу в світі вкрай несправедливо, а в першу чергу вакцини повинні отримувати саме медики.

За підрахунками ВООЗ, в період з січня 2020 року по травень 2021 від коронавірусу могли померти від 80 000 до 180 000 медичних працівників. У той же час статистика вакцинації серед них говорить про те, що в середньому дві вакцини від COVID-19 отримали двоє з п’яти медиків. Дані збирали в 119 країнах світу.

При цьому наголошується, що відмінності між країнами і економічними групами колосальні. Найгірша ситуація в Африці, де за статистикою повну вакцинацію пройшли менше одного медпрацівника з 10, в той час як в країнах з високим рівнем доходу — 8 з 10.

У зв’язку з цим глава ВООЗ закликає країни ділитися вакцинами, щоб різниця у вакцинації між континентами не була такою великою. Більш того, Гебрейесус розкритикував механізм Covax за те, що країни відхилилися від первісної ідеї справедливого розподілу вакцин.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ВООЗ не можуть контролювати розвиток пандемії коронавірусу і закликають до масової вакцинації.