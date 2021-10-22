"Не допомагає": доктор розкритикував популярні ліки проти коронавірусу

Жиравецький заявив, що "Сельтавір" не впливає на коронавірус, проте його продовжують призначати сімейні лікарі

Досить часто сімейні лікарі в Україні призначають при коронавірусі препарат "Сельтавір", на який надалі скаржаться пацієнти. Мовляв, ліки не допомагають.

Про це повідомив в Телеграмі головлікар однієї з львівських приватних клінік Тарас Жиравецький.

За його словами, інфіковані коронавірусом люди відправляють йому повідомлення про відсутність ефективності "Сельтавіру" дуже часто.

"Не дивуйтеся, тому що цей препарат не має ніякого впливу на коронавірус. Чому його зараз всім призначають, не можу зрозуміти. Препарат не в анотації дії, перевіреної при ковіді. Не рекомендую приймати цей препарат, але це моя особиста думка", — говорить Жиравецький.

Відзначимо, що в аптеках ці ліки продають від 297 грн за упаковку в дозуванні 45 мг за 10 капсул. В інструкції сказано, що препарат показаний для дорослих і дітей від одного року, у яких є симптоми грипу, і ефект буде помітний вже після двох днів застосування.

Сельтавір — недешеві ліки при ковіді

В протипоказаннях — підвищена чутливість до озельтамівіру фосфату або до будь-якого компонента препарату. А серед найчастіших побочок — блювота і нудота.

Нагадаємо, багато українців, почувши діагноз "коронавірус", поспішають вдатися до допомоги "важкої артилерії" — антибіотиків. Однак їх застосування при ковіді "для профілактики" недоцільне: вони не вбивають віруси, а діють виключно на бактерії.