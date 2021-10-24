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Вчені вивчали наслідки щеплень від COVID-19 і прийшли до несподіваного відкриття

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Вакцинація.
Вакцинація.

Дослідники вивчали, чи викликає щеплення підвищену смертність.

Вакциновані від коронавірусу не тільки рідше помирають від COVID-19, але і від інших причин.

Про це повідомляє нове дослідження з США.

Його результати опублікував центр по контролю захворюваності. Вчені вивчили дані 11 млн осіб з грудня 2020 по липень 2021 і виявили, що щеплені від коронавірусу вмирали рідше ніж нещеплені, від причин які з COVID не пов’язані.

Дослідники вивчали дані, щоб довести або спростувати тезу, що вакцинація має відстрочені смертельні наслідки.

Рівень смертності не відрізнявся у вакцинованих і ні тільки в категорії від 12 до 17 років.

В інших групах — кількість смертей серед вакцинованих громадян США було нижчою, ніж серед тих, хто не вакцинувався. Вчені відзначають, що це може бути пов’язано з тим, що щеплені люди краще піклуються про своє здоров’я.

У дослідженні вивчалися одержувачі вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna або Janssen. Невакцинована вибірка була зроблена з системи охорони здоров’я серед тих, хто робив щеплення від грипу в останні два роки. Учасники були різної статі, віку, раси.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні поставили рекорд добової вакцинації — після того, як сім областей потрапили в "червону зону".

Теги:
#Вакцинація #Коронавірус #Covid-19
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