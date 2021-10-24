Майже 6 тисяч госпіталізованих: свіжа статистика COVID-19 на 24 жовтня

Дніпропетровщина продовжує бути найактивнішим регіоном за новими випадками захворювання

Ранок неділі, 24 жовтня, приніс Україні 20791 нового хворого на коронавірус. Благо, при цьому не встановлено жодного рекорду — ні за загальною кількістю виявлених випадків, ні за смертністю.

Такі дані повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Підкреслимо, що також по країні зменшилася чисельність летальних випадків, пов’язаних із COVID-19. Однак пацієнти все частіше починають потребувати госпіталізації та підключення до ШВЛ або кисневого балона.

Отже, статистика 24 жовтня інформує про:

20791 новий випадок "корони" (добою раніше — 23229);

386 померлих (напередодні — 483);

5924 госпіталізованих (раніше — 5362);

6081 видужалих (вчора — 8330).

Із загальної кількості захворілих відомо про 1533 дітей і 237 медичних працівників.

Серед областей лідерство за інтенсивністю виявлення нових випадків продовжує тримати Дніпропетровщина — 2211 пацієнта за добу. Також активно вболівають мешканці Львівської (1509), Харківської (1508), Одеської (1403) і Донецької (1380) областей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні ще мінімум кілька тижнів будуть фіксувати високі показники захворюваності на ковід. На думку лікаря Бориса Бриля, спаду нової коронавірусної хвилі не варто чекати раніше середини листопада.