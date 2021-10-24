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Майже 6 тисяч госпіталізованих: свіжа статистика COVID-19 на 24 жовтня

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Показники смертності трохи знизилися Новина оновлена 24 жовтня 2021, 08:35
Показники смертності трохи знизилися

Дніпропетровщина продовжує бути найактивнішим регіоном за новими випадками захворювання

Ранок неділі, 24 жовтня, приніс Україні 20791 нового хворого на коронавірус. Благо, при цьому не встановлено жодного рекорду — ні за загальною кількістю виявлених випадків, ні за смертністю.

Такі дані повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Підкреслимо, що також по країні зменшилася чисельність летальних випадків, пов’язаних із COVID-19. Однак пацієнти все частіше починають потребувати госпіталізації та підключення до ШВЛ або кисневого балона.

Отже, статистика 24 жовтня інформує про:

  • 20791 новий випадок "корони" (добою раніше — 23229);
  • 386 померлих (напередодні — 483);
  • 5924 госпіталізованих (раніше — 5362);
  • 6081 видужалих (вчора — 8330).

Із загальної кількості захворілих відомо про 1533 дітей і 237 медичних працівників.

Серед областей лідерство за інтенсивністю виявлення нових випадків продовжує тримати Дніпропетровщина — 2211 пацієнта за добу. Також активно вболівають мешканці Львівської (1509), Харківської (1508), Одеської (1403) і Донецької (1380) областей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні ще мінімум кілька тижнів будуть фіксувати високі показники захворюваності на ковід. На думку лікаря Бориса Бриля, спаду нової коронавірусної хвилі не варто чекати раніше середини листопада.

Теги:
#Статистика #Коронавірус #Covid-19
Показники смертності трохи знизилися
Здоров'я
Майже 6 тисяч госпіталізованих: свіжа статистика COVID-19 на 24 жовтня
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Категорія
Показники смертності трохи знизилися
Майже 6 тисяч госпіталізованих: свіжа статистика COVID-19 на 24 жовтня
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