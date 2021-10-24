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Не забувайте використовувати зволожуючі засоби і гігієнічну помаду: як доглядати за шкірою в холодні пори року

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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В осінній і зимовий період особливо важливий комплексний догляд за шкірою. Новина оновлена 24 жовтня 2021, 16:46
В осінній і зимовий період особливо важливий комплексний догляд за шкірою.

Марина Боржемська радить подбати про домашній догляд за своєю шкірою заздалегідь.

У холодні пори року наша шкіра потребує особливої уваги і догляду, адже теплі промінчики змінюються на холод, морози і сильний вітер, які дуже негативно впливають на загальний стан нашої шкіри. Що ж робити, щоб зберегти своє обличчя і тіло в хорошому стані ?

Відомий фітнес-тренер Марина Боржемська на своїй сторінці в Інстаграм опублікувала кілька порад для своїх підписниць, в яких розповіла про щоденний догляд за шкірою восени і взимку.

"Сильний прохолодний вітер і задушливі приміщення негативно впливають на шкіру. Особливо, якщо не приділити їй особливу увагу в цей період" — зазначає Марина Боржемська.

Щоденний догляд за шкірою повинен включати:

  • Очищення.

Відмовтеся від засобів, які пересушують шкіру і запасіться м’яким гелем (для комбінованої та жирної шкіри) або зволожувальним молочком. Ензимний пілінг для обличчя варто зробити регулярним.

  • Зволоження.

Легкі кошти варто змінити на крем для щоденного догляду на густій основі. І хоча б раз в тиждень наносите зволожувальні маски.

  • Тонізація.

У холодний сезон слабшає ліпідний бар’єр шкіри. У цій проблемі допоможуть тоніки. Тільки обов’язково зверніть увагу на склад — вибирайте засоби без наявності спирту.

  • Захист капілярів.

Часто у зв’язку з приходом холодів виникає проблема розширених капілярів у вигляді червоної павутинки. В цьому випадку допоможе спеціальний захисний крем. Також зверніть увагу на засоби з позначкою "від куперозу".

  • Догляд за губами.

Шкіра губ особливо страждає в холод. Використовуйте перед виходом на вулицю живильний скраб або гігієнічну помаду.

  • Догляд за тілом.

Щоб звести до мінімуму неприємні відчуття у вигляді сухості або стягнутості шкіри, не забувайте використовувати зволожувальне молочко або крем для тіла.

Раніше, "Телеграф" писав, що в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" лікар-косметолог Алла Дворянин розповіла, про основні заборони при домашньому догляді за шкірою обличчя.

Теги:
#Здоров'я #Догляд за шкірою #Догляд #Поради по догляду за шкірою #Марина Боржемская
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