Не забувайте використовувати зволожуючі засоби і гігієнічну помаду: як доглядати за шкірою в холодні пори року
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Марина Боржемська радить подбати про домашній догляд за своєю шкірою заздалегідь.
У холодні пори року наша шкіра потребує особливої уваги і догляду, адже теплі промінчики змінюються на холод, морози і сильний вітер, які дуже негативно впливають на загальний стан нашої шкіри. Що ж робити, щоб зберегти своє обличчя і тіло в хорошому стані ?
Відомий фітнес-тренер Марина Боржемська на своїй сторінці в Інстаграм опублікувала кілька порад для своїх підписниць, в яких розповіла про щоденний догляд за шкірою восени і взимку.
"Сильний прохолодний вітер і задушливі приміщення негативно впливають на шкіру. Особливо, якщо не приділити їй особливу увагу в цей період" — зазначає Марина Боржемська.
Щоденний догляд за шкірою повинен включати:
- Очищення.
Відмовтеся від засобів, які пересушують шкіру і запасіться м’яким гелем (для комбінованої та жирної шкіри) або зволожувальним молочком. Ензимний пілінг для обличчя варто зробити регулярним.
- Зволоження.
Легкі кошти варто змінити на крем для щоденного догляду на густій основі. І хоча б раз в тиждень наносите зволожувальні маски.
- Тонізація.
У холодний сезон слабшає ліпідний бар’єр шкіри. У цій проблемі допоможуть тоніки. Тільки обов’язково зверніть увагу на склад — вибирайте засоби без наявності спирту.
- Захист капілярів.
Часто у зв’язку з приходом холодів виникає проблема розширених капілярів у вигляді червоної павутинки. В цьому випадку допоможе спеціальний захисний крем. Також зверніть увагу на засоби з позначкою "від куперозу".
- Догляд за губами.
Шкіра губ особливо страждає в холод. Використовуйте перед виходом на вулицю живильний скраб або гігієнічну помаду.
- Догляд за тілом.
Щоб звести до мінімуму неприємні відчуття у вигляді сухості або стягнутості шкіри, не забувайте використовувати зволожувальне молочко або крем для тіла.
Раніше, "Телеграф" писав, що в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" лікар-косметолог Алла Дворянин розповіла, про основні заборони при домашньому догляді за шкірою обличчя.
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