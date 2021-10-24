Не забувайте використовувати зволожуючі засоби і гігієнічну помаду: як доглядати за шкірою в холодні пори року

Марина Боржемська радить подбати про домашній догляд за своєю шкірою заздалегідь.

У холодні пори року наша шкіра потребує особливої уваги і догляду, адже теплі промінчики змінюються на холод, морози і сильний вітер, які дуже негативно впливають на загальний стан нашої шкіри. Що ж робити, щоб зберегти своє обличчя і тіло в хорошому стані ?

Відомий фітнес-тренер Марина Боржемська на своїй сторінці в Інстаграм опублікувала кілька порад для своїх підписниць, в яких розповіла про щоденний догляд за шкірою восени і взимку.

"Сильний прохолодний вітер і задушливі приміщення негативно впливають на шкіру. Особливо, якщо не приділити їй особливу увагу в цей період" — зазначає Марина Боржемська.

Щоденний догляд за шкірою повинен включати:

Очищення.

Відмовтеся від засобів, які пересушують шкіру і запасіться м’яким гелем (для комбінованої та жирної шкіри) або зволожувальним молочком. Ензимний пілінг для обличчя варто зробити регулярним.

Зволоження.

Легкі кошти варто змінити на крем для щоденного догляду на густій основі. І хоча б раз в тиждень наносите зволожувальні маски.

Тонізація.

У холодний сезон слабшає ліпідний бар’єр шкіри. У цій проблемі допоможуть тоніки. Тільки обов’язково зверніть увагу на склад — вибирайте засоби без наявності спирту.

Захист капілярів.

Часто у зв’язку з приходом холодів виникає проблема розширених капілярів у вигляді червоної павутинки. В цьому випадку допоможе спеціальний захисний крем. Також зверніть увагу на засоби з позначкою "від куперозу".

Догляд за губами.

Шкіра губ особливо страждає в холод. Використовуйте перед виходом на вулицю живильний скраб або гігієнічну помаду.

Догляд за тілом.

Щоб звести до мінімуму неприємні відчуття у вигляді сухості або стягнутості шкіри, не забувайте використовувати зволожувальне молочко або крем для тіла.

Раніше, "Телеграф" писав, що в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" лікар-косметолог Алла Дворянин розповіла, про основні заборони при домашньому догляді за шкірою обличчя.