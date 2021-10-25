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Динаміка коронавірусу в Україні різко змінилася: хто "вибився" в антилідери

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Кількість нових ковідних пацієнтів після вихідних зменшилася Новина оновлена 25 жовтня 2021, 08:51
Кількість нових ковідних пацієнтів після вихідних зменшилася

Найбільше хворих зафіксовано в Харківській області

Понеділок, 25 жовтня, Україна починає із 14634 новими випадками коронавірусної хвороби, які виявлені за минулу добу. Традиційно після вихідних трохи знизилася загальна кількість захворілих в порівнянні з попередніми днями.

Такі дані повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я України.

Додамо, що злегка "занижені" цифри статистики пов’язані з тим, що в суботу-неділю традиційно проводиться менше тестів на "корону", ніж у вихідні.

Отже, на ранок 25 жовтня в Україні зафіксовано:

  • нових випадків ковіду — 14634 (добою раніше — 20791);
  • летальних випадків — 330 (раніше — 386);
  • госпіталізованих — 3912 (попередньо — 5924);
  • видужалих — 4598 (за добу до — 6081).

У число нових хворих також увійшли 999 неповнолітніх та 173 медичних працівники.

Лідерство серед регіонів за кількістю випадків коронавірусу залишається за Харківщиною (1687). Також багато інфікованих в Одеській (1262), Дніпропетровській (1065), Житомирської (1042) і Запорізькій (1037) областях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, ніж найкраще збивати температуру при ковіді. Поради українці отримали від доктора Тараса Жиравецького.

Теги:
#Статистика #Коронавірус #Covid-19
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