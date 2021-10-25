Вітаміни C, D і цинк: доктор розповів, чим шкідлива "перша допомога" при коронавірусі

Надмірне вживання вітамінів цих груп може нашкодити організму

В Україні на фоні сплеску захворюваності коронавірусом у аптеках зростає попит на вітаміни, зокрема групи C, D та цинк. Однак, лікарі зазначають, що їх вживання ніяк не допоможе при лікуванні COVID-19 і навіть може нашкодити.

Про це розповів лікар Тарас Жиравецький у власному Telegram-каналі.

За його словами, вживання вітаміну C, вітаміну D та цинку має такий же вплив на перебіг коронавірусу, як і гомеопатія, чи народна медицина. Іншими словами — взагалі ніяк не впливає.

Більше того, зазначає доктор, при вживанні надмірних доз можливі побічні реакції, які суттєво погіршують і без того погане самопочуття при COVID-19:

від вітаміну C можна отримати алергічний висип на шкірі;

вітамін D у великих дозах підвищують рівень кальцію в крові, що викликає слабкість, сонливість, нудоту, болі в животі, спрагу, порушення у роботі шлунково-кишкового тракту;

а від надмірного споживання цинку може сильно нудити.

Додамо, що ВООЗ та Міністерство охорони здоров’я України не рекомендує вживати вітаміни у надмірній кількості при лікуванні коронавірусу. Позитивного впливу на перебіг хвороби це не має. Крім того, у кожної з групи вітамінів є свої рекомендації щодо застосування та дозування.

Довідка

Вітамін C — необхідний для забезпечення імунного захисту та стабілізації психічної діяльності. Його рекомендують вживати з 14 років лише по 1 таблетці на добу. Максимально допустимий період вживання — 10-15 діб, однак тривалість лікування для кожного пацієнта визначає лікар.

Вітамін D — так званий "сонячний вітамін", який сприяє переходу кальцію з крові в кісткову тканину і запобігає розвитку рахіту у дітей. Рекомендований прийом для всіх вікових груп — 50 мг/день, при надмірному споживанні можуть виникати гіперкальціурія та гіперкальціємія.

Цинк — потрібен для роботи імунної системи, регуляції активності генів, загоєння ран та роботи мозку. Безпечна доза цього препарату коливається від 5 до 12 мг/добу в залежності від віку та ваги. Добову дозу цинку варто вжити за 2-5 прийомів, а передозування ним супроводжується нудотою, судомами, діареєю та послабленням імунітету. До того ж, добавки цинку можуть значно погіршувати засвоєння низки антибіотиків, що при коронавірусі може мати суттєві негативні наслідки.

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