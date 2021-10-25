"Медичний геноцид": лікар-імунолог гнівно відреагувала на вакцинацію від COVID-19 на вокзалах

Лікар заявила, що готова "спалити свій диплом" через таку вакцинацію

У той час, як у лікарню щоденно потрапляють тисячі пацієнтів з коронавірусом, з яких переважна більшість невакциновані, знаходяться лікарі, які готові "публічно спалити" свій диплом тому, що з’явилися центри вакцинації на вокзалах.

Так, лікар-імунолог Інна Березюк у ефірі телеканалу "НАШ" заявила, що та вакцинація, яку проводять в Україні є "геноцидом".

На її думку, антивакцинаторів — не існує, а просто є люди, які сумніваються у доцільності і безпечності вакцинації для його здоров’я. Крім того, поява пунктів вакцинації на вокзалах і щеплення громадян від коронавірусу перед посадкою у поїзди, за словами Березюк, є "медичним геноцидом".

"Мене можна за це посадити, будь ласка. Я можу свій диплом публічно спалити на площі, якщо це потрібно. Але я вважаю, що ті дії, які зараз робить влада, якщо у нас вже пів держави "червоні" — це геноцид. Така вакцинація — це медичний геноцид", — заявила імунолог.

Березюк додала, що свій диплом вона "спалить" тоді, коли хоч у одному підручнику з інфектології та епідеміології знайдуть слова, які спростують її думку.

До слова, сама лікарка щеплення від коронавірусу не має, адже вона перехворіла і має достатній рівень антитіл, які перевіряє щомісячно.

Нагадаємо, що пункти вакцинації від коронавірусу з’явилися на залізничних вокзалах 10 міст України. Лише за добу щеплення у таких пунктах роблять в середньому 700 осіб. Крім вакцинації у таких пунктах є можливість пройти ПЦР-тест на коронавірус — для осіб, які мають квитки на поїзд, тест коштуватиме 350 гривень.

Додамо, що більшість лікарів в Україні таки закликають громадян зробити щеплення від коронавірусу, адже це не лише врятує їм життя, а й допоможе зупинити поширення коронавірусу у світі.

Також ми писали, що до вакцинування українців приєдналася "Укрпошта" — на її базі відкрилися мобільні пункти щеплень, де можна зробити COVID-вакцину без попереднього запису.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Зеленський поставив українцям жорсткий ультиматум щодо введення локдауна.