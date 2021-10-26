Перехід на зимовий час: чим зашкоджує переведення годинника

Лікар називає традицію переводити час неактуальною та шкідливою

В Україні у ніч з 30 на 31 жовтня переводитимуть стрілки годинників на зимовий час. Чому такі часові "стрибки" шкідливі для нашого здоров’я і як зменшити стрес від переведення годинника? Відповідь "Телеграф" дізнався у лікаря-сомнолога Костянтина Зуєва.

Україна переходить між літнім і зимовим часом уже понад 40 років. Ця практика роками піддається критиці, в багатьох країнах від цієї традиції відмовилися. Цього року перехід на зимовий час відбудеться в неділю, 31 жовтня, о 4:00. Слід перевести стрілки на годину назад, тобто на 3:00.

Шкода від переведення годинника

Дискомфорт, який викликає перехід на зимовий чи літній час, порівнюють з впливом на людину від зміни часових поясів. За словами лікаря, шкідливість від переведення годинника доведена багатьма дослідженнями. Збій в часі негативно позначається на загальному стані людини. Зуєв зазначає, що в такі періоди росте число смертей, збільшується кількість дорожньо-транспортних пригод і надзвичайних ситуацій на виробництвах.

"Два рази на рік ми себе самі вганяємо в хворобу, яка називається десинхроноз. Порушення циркадних біоритмів торкається усіх органів і систем. Така традиція невиправдана з економічної точки зору. Оскільки заощадження на світлі мінімальне, а вторинні витрати внаслідок лікування хвороб чи аварій – неспівставні. Чому це продовжується? Можливо ті, хто рахує видатки на охорону здоров’я, і ті, хто рахує видатки на світло, просто сидять в різних кабінетах", — розповів лікар.

Медик додає, що переведення годинника впливає на всі види пам'яті, в тому числі образну та рухову. Крім того, перебої в біоритмах можуть викликати мікросон – короткочасне засинання, що може тривати декілька секунд. Таке явище може призвести до катастрофічних наслідків, якщо, наприклад, раптово засне хірург під час операції або водій за кермом.

Як зменшити стрес при переході на зимовий час

Сомнолог радить приймати мелатонін на ніч. А зранку посидіти перед біолампою, потужністю 20 000 люкс.

"Світло від біолампи, потрапляючи на сітківку, стимулює розпад мелатоніну в мозку, і відповідно людина пробуджується швидше. Таким чином, ми можемо зробити рефрешинг за допомогою перебування під цією лампою", — розповів Зуєв.

Раніше "Телеграф" інформував про те, як перехід на зимовий час впливає на поведінку дітей.