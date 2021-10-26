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"Цифра ні про що": Ляшко оцінив кількість смертей після щеплення від COVID-19

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Вакцинація в Україні Новина оновлена 26 жовтня 2021, 14:33
Вакцинація в Україні

Повний курс вакцинації від коронавірусу в Україні пройшли понад 7 мільйонів осіб

В Україні з початку вакцинальної компанії зафіксували загалом 119 летальних випадків серед вакцинованих від COVID-19 громадян. При цьому за добу 25 жовтня померли 734 людини — історичний максимум за весь час пандемії.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у інтерв’ю "Українській правді".

За словами міністра, у 119 осіб впродовж місяця після уколу від коронавірусу були зафіксовані серйозні несприятливі події, які призвели до їх смерті.

При цьому Ляшко зазначив, що "ця цифра ні про що", адже від інсульту кожні 6 хвилин помирає 1 людина, а він може статися, наприклад, у людини, яка прийшла отримати COVID-щеплення.

Видання зазначає, що на питання: "Чи є в Україні хоча б один доведений зв’язок між щепленням і смертю?", — міністр не зміг надати однозначну відповідь. За його словами, якби такий випадок був, то йому б повідомили.

Варто додати, що в Україні хоча б одну дозу щеплень отримали 9 151 478 осіб, при цьому повністю завершили курс вакцинації 7 058 802. Тож можна зробити висновок, що летальність внаслідок вакцинації від коронавірусу є вкрай низькою. До того ж, кожен такий випадок розслідують і зазвичай у померлих виявляють супутні захворювання.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як "вижити" в карантин без ковід-сертифікату і кому точно не можна вакцинуватися.

Також ми писали, що МОЗ вирішило питання з тим, що робити з невакцинованими громадянами.

Теги:
#Україна #Смертність #Вакцинація #Міністерство охорони здоров'я #Коронавірус
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