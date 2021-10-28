Сприяє переїданню та погіршує настрій: дієтолог розповів, чим шкідливий надлишок солі

Дієтолог назвав допустиму кількість солі на день.

Сіль необхідна всім, навіть тим, хто худне. Але є одне але: їсти її можна лише у певних кількостях, інакше надлишок солі загрожує проблемами для організму.

Про це на своїй сторінці в Інстаграмі повідомила дієтолог Світлана Фус.

"Надлишок солі шкідливий. А звичка додавати сіль у страви може легко призвести до проблем зі здоров’ям" — пише дієтолог.

Чим шкідливий надлишок солі

Надлишок солі збільшує навантаження на серце, нирки та печінку та затримує воду в тканинах. А це своєю чергою може призвести до підвищення тиску та збільшення ваги, від чого може погіршитися настрій. Також сіль сприяє переїданню.

Скільки солі можна вживати на день

У день допустимо споживати трохи не більше 10 — 12 г солі.

Як з’їдати менше солі:

Додайте сіль у кінці приготування.

Використовуйте натуральні спеції.

Якщо "перебрали" із солоною їжею, постарайтеся відновити баланс. ⁣⁣⠀

Вибирайте продукти зі зниженим вмістом солі або без солі.

Не купуйте готові покупні соуси та напівфабрикати. ⁣⁣⠀

Раніше "Телеграф" писав, що Світлана Фус розповіла, як приготувати смачні та корисні млинці, які не зашкодять фігурі.