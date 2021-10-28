Сприяє переїданню та погіршує настрій: дієтолог розповів, чим шкідливий надлишок солі
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Дієтолог назвав допустиму кількість солі на день.
Сіль необхідна всім, навіть тим, хто худне. Але є одне але: їсти її можна лише у певних кількостях, інакше надлишок солі загрожує проблемами для організму.
Про це на своїй сторінці в Інстаграмі повідомила дієтолог Світлана Фус.
"Надлишок солі шкідливий. А звичка додавати сіль у страви може легко призвести до проблем зі здоров’ям" — пише дієтолог.
Чим шкідливий надлишок солі
Надлишок солі збільшує навантаження на серце, нирки та печінку та затримує воду в тканинах. А це своєю чергою може призвести до підвищення тиску та збільшення ваги, від чого може погіршитися настрій. Також сіль сприяє переїданню.
Скільки солі можна вживати на день
У день допустимо споживати трохи не більше 10 — 12 г солі.
Як з’їдати менше солі:
- Додайте сіль у кінці приготування.
- Використовуйте натуральні спеції.
- Якщо "перебрали" із солоною їжею, постарайтеся відновити баланс. ⠀
- Вибирайте продукти зі зниженим вмістом солі або без солі.
- Не купуйте готові покупні соуси та напівфабрикати. ⠀
Раніше "Телеграф" писав, що Світлана Фус розповіла, як приготувати смачні та корисні млинці, які не зашкодять фігурі.
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