Рус

Сприяє переїданню та погіршує настрій: дієтолог розповів, чим шкідливий надлишок солі

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
10
1 г солі "утримує" в організмі щонайменше 100 мл води. Новина оновлена 28 жовтня 2021, 19:47
1 г солі "утримує" в організмі щонайменше 100 мл води.

Дієтолог назвав допустиму кількість солі на день.

Сіль необхідна всім, навіть тим, хто худне. Але є одне але: їсти її можна лише у певних кількостях, інакше надлишок солі загрожує проблемами для організму.

Про це на своїй сторінці в Інстаграмі повідомила дієтолог Світлана Фус.

"Надлишок солі шкідливий. А звичка додавати сіль у страви може легко призвести до проблем зі здоров’ям" — пише дієтолог.

Чим шкідливий надлишок солі

Надлишок солі збільшує навантаження на серце, нирки та печінку та затримує воду в тканинах. А це своєю чергою може призвести до підвищення тиску та збільшення ваги, від чого може погіршитися настрій. Також сіль сприяє переїданню.

Скільки солі можна вживати на день

У день допустимо споживати трохи не більше 10 — 12 г солі.

Як з’їдати менше солі:

  • Додайте сіль у кінці приготування.
  • Використовуйте натуральні спеції.
  • Якщо "перебрали" із солоною їжею, постарайтеся відновити баланс. ⁣⁣⠀
  • Вибирайте продукти зі зниженим вмістом солі або без солі.
  • Не купуйте готові покупні соуси та напівфабрикати. ⁣⁣⠀

Раніше "Телеграф" писав, що Світлана Фус розповіла, як приготувати смачні та корисні млинці, які не зашкодять фігурі.

Теги:
#Здоров'я #Харчування #Сіль #Світлана Фус
Карантин у Києві
Київ
Київ заживе по-новому: що заборонять у столиці з 1 листопада (інфографіка)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Карантин у Києві
Київ заживе по-новому: що заборонять у столиці з 1 листопада (інфографіка)
Дата публікації
Категорія
Локдаун в Україні
Якщо завтра локдаун: чи перейде Україна повністю в червону зону
Дата публікації
Категорія
Суд у справі про аварію в Харкові та обвинувачений Микола Харківський
Чи Сяде Коля Харківський? П’ять висновків після першого засідання суду щодо аварії у Харкові
Дата публікації
Категорія
Майже 15% українських пенсіонерів отримують за місяць менше 2000 гривень
Мізерну пенсію отримує кожен шостий українець: подробиці
Дата публікації
Категорія
Тіло пролежало посеред тротуару кілька годин
На очах у дружини: у Сумах застрелили представника "Правого сектору" (фото)