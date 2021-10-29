"Формула успішного ранку": Марина Боржемська поділилася своїми секретами швидкого пробудження

Фітнес-тренер радить намагатися засипати до півночі.

Ранок, особливо коли тобі треба рано вставати, напевно, у багатьох дуже складний час. Ще з часів дитячого садка мало хто із задоволенням підіймався рано-вранці. Зауважте, вранці усмішок на обличчях оточуючих менше, ніж, наприклад, увечері.

А ось фітнес-тренер Марина Боржемська вважає, що ранок може бути добрим та позитивним. На своїй сторінці в Інстаграмі вона поділилася своїми секретами комфортного і швидкого пробудження.

Як швидко прокинутися:

Бажано лягати раніше, щоб вистачало часу виспатися: 7-9 годин сну — те, що потрібно для відновлення. Якщо постійно нехтувати розкладом сну і не висипатись, можна спровокувати проблеми з психікою і навіть депресію.

Починайте день зі склянки води. Ця корисна звичка допоможе швидко пробудити організм, а також активізувати роботу кровоносної та лімфатичної систем.

Потрібно подружитися з будильником: правильно вибрати мелодію, під яку буде приємно прокидатися.

Робіть ранкову зарядку.

Обов’язково приділіть час ранковим б’юті процедурам.

Зробіть собі комплімент і проговоріть, що ви цінуєте в собі.

Раніше "Телеграф" писав, що Марина Боржемська склала список корисних осінніх продуктів, які варто обов’язково включити до свого раціону.