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"Формула успішного ранку": Марина Боржемська поділилася своїми секретами швидкого пробудження

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Ви можете поповнювати цей список новими пунктами, які є приємними для виконання саме Вам. Новина оновлена 29 жовтня 2021, 07:49
Ви можете поповнювати цей список новими пунктами, які є приємними для виконання саме Вам.

Фітнес-тренер радить намагатися засипати до півночі.

Ранок, особливо коли тобі треба рано вставати, напевно, у багатьох дуже складний час. Ще з часів дитячого садка мало хто із задоволенням підіймався рано-вранці. Зауважте, вранці усмішок на обличчях оточуючих менше, ніж, наприклад, увечері.

А ось фітнес-тренер Марина Боржемська вважає, що ранок може бути добрим та позитивним. На своїй сторінці в Інстаграмі вона поділилася своїми секретами комфортного і швидкого пробудження.

Як швидко прокинутися:

  • Бажано лягати раніше, щоб вистачало часу виспатися: 7-9 годин сну — те, що потрібно для відновлення. Якщо постійно нехтувати розкладом сну і не висипатись, можна спровокувати проблеми з психікою і навіть депресію.
  • Починайте день зі склянки води. Ця корисна звичка допоможе швидко пробудити організм, а також активізувати роботу кровоносної та лімфатичної систем.
  • Потрібно подружитися з будильником: правильно вибрати мелодію, під яку буде приємно прокидатися.
  • Робіть ранкову зарядку.
  • Обов’язково приділіть час ранковим б’юті процедурам.
  • Зробіть собі комплімент і проговоріть, що ви цінуєте в собі.

Раніше "Телеграф" писав, що Марина Боржемська склала список корисних осінніх продуктів, які варто обов’язково включити до свого раціону.

Теги:
#Здоров'я #Ранок #Пробудження #Марина Боржемская
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