"Формула успішного ранку": Марина Боржемська поділилася своїми секретами швидкого пробудження
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Фітнес-тренер радить намагатися засипати до півночі.
Ранок, особливо коли тобі треба рано вставати, напевно, у багатьох дуже складний час. Ще з часів дитячого садка мало хто із задоволенням підіймався рано-вранці. Зауважте, вранці усмішок на обличчях оточуючих менше, ніж, наприклад, увечері.
А ось фітнес-тренер Марина Боржемська вважає, що ранок може бути добрим та позитивним. На своїй сторінці в Інстаграмі вона поділилася своїми секретами комфортного і швидкого пробудження.
Як швидко прокинутися:
- Бажано лягати раніше, щоб вистачало часу виспатися: 7-9 годин сну — те, що потрібно для відновлення. Якщо постійно нехтувати розкладом сну і не висипатись, можна спровокувати проблеми з психікою і навіть депресію.
- Починайте день зі склянки води. Ця корисна звичка допоможе швидко пробудити організм, а також активізувати роботу кровоносної та лімфатичної систем.
- Потрібно подружитися з будильником: правильно вибрати мелодію, під яку буде приємно прокидатися.
- Робіть ранкову зарядку.
- Обов’язково приділіть час ранковим б’юті процедурам.
- Зробіть собі комплімент і проговоріть, що ви цінуєте в собі.
Раніше "Телеграф" писав, що Марина Боржемська склала список корисних осінніх продуктів, які варто обов’язково включити до свого раціону.
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