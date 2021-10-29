Кому не варто вакцинуватися від COVID-19: оновлені протипоказання

Головною причиною, через яку заборонено робити щеплення, залишається алергічна реакція

В Україні затвердили список протипоказань, які дозволяють пацієнтові відмовитись від вакцинації проти коронавірусу.

Таку інформацію в особистому Telegram-каналі повідомив нардеп, керівник комітету ВР із питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

За його словами, у МОЗ офіційно оновили перелік попереджень та протипоказань для вакцинації. Вже незабаром нездатні пройти імунізацію люди зможуть отримати довідку, яка підтверджує їхню неможливість вакцинуватися.

Загалом, зазначив чиновник, було визначено 16 причин, зважаючи на наявність яких медики можуть не рекомендувати людині щепитися. Серед них:

гостра алергічна реакція окремі компоненти препарату;

тромбоз із тромбоцитопенією (для вакцини АstraZeneca);

міокардит та/або перикардит (для мРНК-препаратів за типом Moderna та Pfizer);

імунодефіцит (щеплення проводиться виключно після консультації з лікарем).

Деякі із протипоказань можуть бути тимчасовими. Якщо ж якісь обмеження стосуються лише певного виду вакцин, то в такому разі пацієнту рекомендують імунізуватися будь-якою іншою. Довідки така людина не отримає.

Як же виглядатиме документ, котрий підтверджує неможливість зробити щеплення, стане відомо вже на початку листопада. Поки що зовнішній вигляд довідки проходить у МОЗ фінальні коригування та погодження.

За словами Радуцького, дані про пацієнтів, яким протипоказано робити щеплення проти "корони", будуть нарівні з вакцинованими внесені до електронної бази. Довідку, як і ковід-сертифікат, обіцяють зробити доступною для "Дії".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, якого несподіваного відкриття дійшли вчені, які досліджували результативність вакцинації проти коронавірусу.