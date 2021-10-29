"Ми вагітних не вакцинуємо": лікарі бояться брати відповідальність за наслідки

У той час як МОЗ агітує майбутніх мам захищатись від інфікування щепленням, медики на місцях відмовляють їм у вакцинації.

Цілком зрозуміле бажання кожної жінки, яка чекає на поповнення в сім’ї, народити здорову дитину. Тому більшість тих, що перебувають у "цікавому становищі", намагаються не лише виконувати рекомендації медпрацівників, але й про всяк випадок також дотримуються різних прикмет і забобонів з глибини століть. Нібито, вагітним "не можна" переступати через коренеплоди, в’язати, не варто розчісуватись у п’ятницю і взагалі фарбувати волосся, брати на руки та гладити кішок. Насправді уникати слід не перукарських послуг та домашніх вихованців, а важкої роботи, неправильного харчування, куріння та вживання алкоголю. (Хоча деякі вчиняють зовсім навпаки).

А яка для майбутніх мам небезпека є актуальною на сьогодні? Як і решті, їм треба побоюватися зараження коронавірусом. І ось тут починають виникати непорозуміння, коли самі лікарі перешкоджають отриманню реального захисту тим, хто носить під серцем дитину – відмовляють у вакцинації.

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Прищепитися допомогла наполегливість

Про те, чому їй не одразу вдалося отримати таку медичну послугу, як щеплення від "ковіду", "Телеграфу" розповіла харків’янка Леся Подопригора.

"При тому, що всі знають — вагітні в групі ризику, лікарі пункту вакцинації в центрі міста-мільйонника ігнорують поінформовану згоду пацієнта і кричать: "Ви що, збожеволіли? Ми вагітних не вакцинуємо!" – пояснює молода жінка.

За словами Лесі, наприкінці липня 2021 року вона, на 27-му тижні вагітності, звернулася до пункту вакцинації в центрі Харкова. Бланк поінформованої згоди (стандартної перед будь-яким щепленням) попередньо роздрукувала з інтернету та заповнила. "Коли настала моя черга, лікар (на жаль, його імені не зафіксувала) у дуже категоричній формі відмовив у вакцинації, повідомивши, що вагітних вони не вакцинують і подібну відповідальність брати на себе він не збирається".

Зрозумівши, що в цій ситуації сперечатися марно, і з огляду на величезну чергу на прийом, Леся промовчала, що, крім вагітності, ще продовжує годувати грудьми старшу дитину.

"Аргументи, що МОЗ дозволило, і що я, до всього, ще й лікар, і викладач навчального закладу, тобто, додатково входжу до груп ризику, не подіяли".

Але харків’янка була послідовною у своїх намірах і зуміла-таки розвʼязати проблему.

"На щастя, в цей же день моя сестра робила щеплення 2-ї дози в іншому пункті вакцинації, і там уточнила, чи зроблять мені укол, враховуючи вагітність і грудне вигодовування. Отримала ствердну відповідь — і вже через пару годин без жодних проблем мені ввели 1-у дозу вакцини Pfizer. Через 3 тижні я отримала 2-у дозу цієї ж вакцини. Тепер я точно можу сказати, що вагітність успішно доносила, дитина народилася доношеною та здоровою".

Чи всі вагітні, які зважилися на вакцинацію, виявилися такими наполегливими – невідомо. Однак Леся згадала, що у пологовому будинку лише в її присутності ще двом жінкам, які хотіли вакцинуватися, відмовили саме через факт вагітності (одна з них хотіла отримати вакцинацію у 2-му триместрі, інша вже після 32-го тижня).

Користь перевищує ризики

Варто сказати, що ще на початку червня цього року Міністерство охорони здоров’я України стримано ставилося до вакцинації вагітних. На сайті МОЗ тоді було опубліковано такі пояснення. "Вагітні можуть тяжче переносити COVID-19. Водночас вагітні не брали участь у клінічних дослідженнях вакцин від COVID-19. Втім, наявні антиковідні вакцини не містять живого мікроорганізму і в дослідженні на тваринах не було виявлено негативного впливу протягом вагітності. Вивчення їхньої безпеки для вагітних триває".

Тому пропонувалося обговорити можливість вакцинації з лікарем, якщо вагітна має високий ризик захворіти на коронавірус. Якщо, на думку лікаря, користь від вакцинації перевищує потенційні ризики від неї, то жінці рекомендовано щеплюватися мРНК-вакциною (в Україні на той момент використовувалася лише одна така вакцина – Comirnaty від Pfizer-BioNTech).

А вже наприкінці липня Міністерство охорони здоров’я України заявило, що вакцинація від COVID-19 для вагітних є безпечною та необхідною, і це підтверджено клінічними дослідженнями. "Вакцина не шкодить здоров’ю матері та дитини. COVID-19 є небезпечною хворобою для вагітних, оскільки це може призводити до передчасних пологів або переривання вагітності ".

Вакцинацію від "корони" тим, хто готується народжувати, також активно рекомендує лікар-імунолог, голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій.

Імунолог Федір Лапій закликає вагітних вакцинуватися

"Вагітних необхідно вакцинувати! Це безпечно. Це доведено насамперед дослідженнями на тваринах. У вагітних тварин, які були вакциновані, не виявлено жодних негативних наслідків. Вони змогли доносити вагітності та народити здорових дітей ".

Як заявляє Лапій, на той момент вже було отримано достатній досвід також вакцинації вагітних, і у них не було виявлено жодних негативних наслідків. В Україні схвалено рекомендації щодо вакцинації вагітних. При цьому немає потреби перед нею проходити тест на вагітність. "Нема чого також і відкладати вагітність після вакцинації — вакцинація до цього відношення не має. Бережіть себе, свою вагітність і дитину. Вакцинуйтеся від COVID-19! " — закликає українок медик.

А Леся Подопригора додала, що на 32-му тижні вагітності їй також було введено антирезусний імуноглобулін (за показниками), у 36 тижнів – Бустрікс (АКДП вакцина) з метою захисту дитини у перші місяці після народження від кашлюку. За її словами, цього немає у рекомендаціях у нашій країні, проте така практика існує у світі, і вона вважала за необхідне скористатися такою можливістю.

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