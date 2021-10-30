У США дозволили вакцинувати від коронавірусу дітей віком від п’яти років

Дітей можна буде щепити вакциною Pfizer

Управління контролю за продуктами та ліками США (FDA) дозволило робити щеплення від коронавірусу COVID-19 дітям віком від 5 до 11 років вакциною Pfizer-BioNTech. Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Вакцинувати дітей дозволили після проведення ретельної та прозорої оцінки даних, які включають дані незалежних експертів консультативного комітету.

FDA повідомляє, що напередодні було проведено випробування вакцини серед 3100 дітей віком від 5 до 11 років, під час яких не було виявлено серйозних побічних ефектів. Також вдалося встановити, що вакцина на 90,7% ефективна у профілактиці COVID-19 у дітей цієї вікової групи.

Консультативний комітет Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC) з практики імунізації збереться наступного тижня для обговорення подальших клінічних рекомендацій.

Дітям від 5 до 11 років вводили вакцину у вигляді первинної серії з двох доз з інтервалом у 3 тижні, але це нижча доза (10 мікрограмів), ніж доза, яка використовується для осіб віком 12 років і старше (30 мікрограмів).

У ході клінічного випробування діти найчастіше скаржилися на біль у місці ін’єкції (біль у руці), почервоніння та набряк, втому, головний біль, біль у м’язах та/або суглобах, озноб, лихоманку, збільшення лімфатичних вузлів, нудоту та зниження апетиту. Більшість дітей повідомили про побічні ефекти після другої дози. Побічні ефекти, як правило, були легким або середнім ступенем тяжкості і виникали протягом двох днів після вакцинації, більшість з них зникала протягом одного-двох днів.

У США випадки COVID-19 у дітей віком від 5 до 11 років становлять 39% випадків серед осіб молодше 18 років. За даними CDC, приблизно 8300 випадків COVID-19 у дітей віком від 5 до 11 років призвели до госпіталізації. Станом на 17 жовтня у США було зареєстровано 691 випадок смерті від COVID-19 серед дітей, при цьому 146 випадків – смерті дітей 5-11 років.

Дослідження проводилося у США, Фінляндії, Польщі та Іспанії.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, чому людям, які отримали дві вакцини від коронавірусу, необхідно носити маски у громадських місцях.