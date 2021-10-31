ПЛР VS антиген: у чому різниця між тестами на COVID-19 і який з них ефективніший

Антиген-тест можна зробити за 10 хвилин часу.

В Україні за прогнозами МОЗ найближчі три тижні ситуація з коронавірусом буде критичною, у зв’язку з чим зростає кількість охочих вакцинуватися або пройти тест на коронавірус. Щодо останнього, то їх є декілька — ПЛР тест і антиген-тест — останній з’явився пізніше, але встиг показати себе досить непогано.

Про різницю між тестами на COVID-19 розповів лікар Тарас Жиравецький у власному Telegram-каналі.

Як пояснює лікар, тест на антиген також називають швидким, або ж експрес-тестом. Все тому, що він виконується за 10 хвилин одразу при пацієнтові і зразки для нього не потрібно везти у лабораторію. При цьому чутливість тесту є трохи меншою, ніж у ПЛР-тесту, однак це не знижує його ефективність. Якщо на експрес-тесті показало дві смужки — це означає, що ви захворіли на "корону".

Що стосується ПЛР-тесту, то він є більш чутливим, але при цьому для його проведення необхідні лабораторні умови, дороговартісне обладнання, навчені лаборанти і спеціальні реактиви. Робиться він мінімум кілька годин технічно і вимагає спеціальних умов. Звісно, що і коштує такий тест дорожче.

Додамо, що ціна на антиген-тест в українських лабораторія стартує від 300 гривень, а ПЛР-тест обійдеться від 765 гривень.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Івано-Франківську черга охочих вакцинуватися від коронавірусу насильно утримувала медиків після закриття пункту щеплень. У справу втрутилася поліція.