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Українців почнуть позбавляти COVID-сертифікатів: хто у зоні ризику

Автор
Тетяна Веремєєва
Дата публікації
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Українці можуть залишитись без сертифікатів Новина оновлена 01 листопада 2021, 12:26
Українці можуть залишитись без сертифікатів

У Міністерстві охорони здоров’я обіцяють ретельно перевіряти дані щодо вакцинації українців

В Україні почнуть анулювати сертифікати про вакцинацію від коронавірусу, які й без того не так просто отримати, якщо буде виявлено невідповідність даних у системі. Про це у коментарі "РБК-Україна" розповіла заступник міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

За її словами, медичні записи про щеплення від COVID-19 в Україні ретельно перевірятимуть. Якщо з’ясується, що запис недостовірний і це буде доведено, його повинні будуть скасувати, а сертифікат анулюють.

Крім того, у разі коли буде доведено фальсифікацію COVID-сертифікату, інформацію про це буде передано до правоохоронних органів. Марія Карчевич каже, що після того, як медики починають сумніватися у достовірності даних, вони передають інформацію до правоохоронних органів, які вже самі перевіряють усю інформацію – механізм уже успішно відпрацьовано.

Якщо у підробці сертифікатів про вакцинацію підозрюватимуть медичних працівників, то керівників закладів можуть усувати від виконання обов’язків на час проведення розслідування. У МОЗ зазначають, що у чотирьох регіонах вже є випадки звільнення, усунення та початку власного службового розслідування.

Нагадаємо, на порталі "Дія" для українців опублікували доступну інструкцію щодо того, як після вакцинації можна легко отримати електронний сертифікат.

Теги:
#МОЗ #Вакцинація #Коронавірус #COVID-сертифікат
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