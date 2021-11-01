Мазі не оздоровлюють: лікар-флеболог розвінчала головні міфи про лікування варикозу

За словами фахівця, мазі та креми не лікують від варикозу.

Варикозне розширення вен – серйозне захворювання судин, і якщо його запустити, це призведе до утворення тромбів. З появою перших симптомів варикозу, таких як біль, набряк, стомлюваність ніг, рекомендується звертатися до фахівців у цій сфері – лікарів-флебологів.

В ексклюзивному коментарі "Телеграфу" судинний хірург, флеболог із 11-річним досвідом Ліна Гріншпун розповіла про те, чим лікується варикоз, а також розвінчала популярні міфи про нього.

Мазі та креми при лікуванні варикозу

Часто пацієнти з варикозною хворобою на прийомі запитують мене про те, які мазі або гелі можна наносити, щоб позбутися варикозу? Моя відповідь завжди однакова і звучить вона так: Ніякі. Ані мазі, ані гелі — ніяк не можуть оздоровити пацієнта з варикозною хворобою. Жодні з подібних препаратів не входять до міжнародного протоколу та рекомендацій щодо лікування та захворювання вен”, — зазначає лікар.

За її словами, необхідно повернутися до причини виникнення варикозу та зрозуміти, що розширені вени – не виконують своєї функції з відтоку крові від нижніх кінцівок до серця. Якщо пацієнт вже має варикозну хворобу, то нанесення таких препаратів на шкіру не допоможе виконувати венам свою функцію.

Лікар пояснює, що до складу компонентів різних мазей часто входить ментол і тим самим суб’єктивно полегшує стан пацієнта. Такий ефект виходить за рахунок легкого масажу ніг, охолодження та зволоження шкіри. Препарати на основі гепарину або кінського каштану — теж тимчасово полегшують загальний стан, але вони жодним чином не впливають на стінку варикозно розширеної судини, не прибирають причини виникнення і таким чином не можуть вилікувати варикоз.

Лікар-флеболог розповіла про способи лікування варикозу

"Застосування цих мазей — це пролонгація та посилення захворювання, які вичерпують як матеріальні, так і фізичні ресурси. Сьогодні за міжнародними рекомендаціями існує безліч способів лікування варикозно розширених вен ", — розповідає лікар.

Способи лікування варикозу

Хвору вінку можна прибрати термічним методом – радіочастотною або ендовенозною лазерною абляцією.

– радіочастотною або ендовенозною лазерною абляцією. Або ж нетермічним, наприклад, склеротерапією, біоклеєм, флебогрифом, мініфлебектомією або мікросклеротерапією.

Одним з найпоширеніших міфів, які я часто чую це – лікування варикозу методом гірудотерапії (п’явками). Нібито ці маленькі хижаки сприяють поліпшенню відтоку крові, профілактиці тромбозу і мало не прибирають розширені венозні вузли на ногах. Це не так! Це досить давній метод, який не має жодної науково-доказової підстави. І крім незворотних рубцевих змін, що залишаються на шкірі, після гірудотерапії, така методика не приносить нічого ”, — наголошує флеболог.

Гріншпун зазначає, що багато пацієнтів шукають рятівну можливість безоперативно позбутися варикозної хвороби, використовують різні методики, які ніяк науково не обґрунтовані і тим самим наражаються на ризик утворення тромбозу.

Також лікарка пояснила, чому лікарські препарати-венотоніки не допомагають вилікуватися від варикозу.

По артеріях кров рухається під високим тиском і найчастіше зверху вниз, а по венах вона майже весь час циркулює знизу вгору. Тобто їй заважає сила тяжкості. В результаті виникає рефлюкс — зворотний струм крові. часом викликає незворотні зміни. Відня оберігає клапанна система. Йдеться про мембрани всередині судин, які підтримують односторонній рух крові. Коли робота клапанів порушується, розвивається варикоз. Лікарські препарати не можуть усунути змінені вени», — каже лікар.

При цьому, за її словами, є дослідження, що венотоніки зміцнюють стінки вен. При вживанні цих препаратів судини краще витримують тиск крові та менше розтягуються, що сприяє зменшенню симптомів. Лікарські засоби при варикозі допомагають покращити стан пацієнта за рахунок ослаблення симптомів, але ніяк не впливають на клапани та на варикозно розширені вени.