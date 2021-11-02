Без смертей, але з анафілактичним шоком: у МОЗ озвучили побочки після вакцинації в Україні

Головною реакцією організму на щеплення залишається почервоніння місця уколу

Українські медики рапортують про вельми низьку кількість зафіксованих побічних ефектів у процесі масової вакцинації населення проти COVID-19. Несприятливі події після імунізації мають частоту 0,1%.

Про це інформують у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

За словами голови департаменту фармаконагляду Державного експертного центру (ГЕЦ) Тетяни Башкатової, в Україні не зафіксовано жодної смерті, яку б викликало щеплення від "корони".

Втім, протиковідна вакцина, як і будь-які інші ліки, має свої побічні ефекти.

До найважчих відносять алергічну реакцію, здатну викликати анафілактичний шок (серйозні проблеми з диханням і не лише). Таких випадків по країні на 17 млн. введених доз вакцини зафіксовано всього 14.

Всі інші "побочки" є "м’якшими". До того ж, їхній прояв характерний для будь-якої імунізації.

Отже, найчастіше в Україні пацієнти після вакцинації скаржилися на:

головну біль;

почервоніння шкіри у місці уколу;

загальне нездужання та слабкість;

підвищення температури;

біль у м’язах (міалгію).

Така статистика дозволяє чиновникам МОЗ вважати, що користь від масової вакцинації проти коронавірусу значно вища, ніж її ризик.

Варто зазначити, що навіть не надто сильні "побочки" все одно не переконують українців у необхідності отримати щеплення. "Телеграф" розповідав, скільки українців і чому відмовляються імунізуватися.