Простий аналіз крові може вказати на запалення легень при COVID-19.

Високий феритин може свідчити про запалення легенів при COVID-19 та не тільки.

Новий штам "Дельта" в Україні вже набув популярності серед лікарів за свою підступність і не завжди очевидні симптоми. Зокрема раніше, лікар Тарас Жиравецький наводив приклад із практики, коли стан пацієнта з температурою 36,7 дуже різко погіршувався до критичного. Через це він рекомендував колегам звертати увагу на рівень феритину в крові пацієнта.

У своєму телеграм-каналі він коротко пояснив, що це таке.

За його словами, при COVID-19 високий рівень феритину вказує на запалення легенів.

"Чим вищий феритин тим більший ступінь ураження легень, що можна побачити, виконуючи УЗД легень або КТ легень", — написав він.

Жиравецький зазначає, що високий його рівень може спостерігатися через півроку чи більше після хвороби.

"Підвищення рівня феритину в крові може свідчити про гостре або хронічне захворювання печінки, гострі або хронічні інфекції, запальний процес, передозування заліза, хронічну гемолітичну анемію, лімфогранулематоз або рак молочної залози", — написав лікар.

У той же час він вказує, що низький рівень цього білка свідчить про гостру нестачу заліза в організмі.

Як повідомлялося раніше, Жиравецький давав поради про те, що варто робити в першу чергу при виявленні у себе коронавірусної інфекції, а також про те, що треба покласти в аптечку на випадок хвороби.