Упізнати "Дельту": які симптоми характерні для коронавірусу

На коронавірус в Україні хворіє понад 400 тисяч людей.

В Україні продовжують фіксувати велику кількість нових заражень коронавірусом. Багато хворих підхоплюють "Дельту" або його варіацію — новий штам коронавірусу, що мутує. На відміну від попередніх версій вірусу, він вражає молодь і дітей набагато сильніше.

"Телеграф" нагадує, як упізнати цю варіацію коронавірусу і які симптоми для неї характерні.

У перші три дні "Дельта" схожа зі звичайною застудою — нежить, температура, біль у м’язах ніг.

Потім можуть з’явитися порушення смаку та сприйняття запахів, кашель, температура може зростати.

На 4-5 день проявляються симптоми, пов’язані з ШКТ — розлади травлення. Нудота, яка стала характерним симптомом захворювання, може заважати пацієнтові навіть пити, що є важливим для одужання.

З 5 по 10 день – критичний період. Самопочуття хворого може погіршитися, ломота, кашель та озноб характерні для цього відрізка.

З 10 по 12 днів посилюються біль у грудях, задишка наростає, може виникнути пневмонія.

З 12 по 20 день хвороби може наступити одужання, але при цьому слабкість може зберегтися.

Штам "Дельта" характерний тим, що його наслідки для організму серйозніші, ніж у попередніх варіантів вірусу. Лікарі відзначають, що пацієнти частіше скаржаться на головний біль, а пневмонія розвивається швидше.

Раніше "Телеграф" писав, що до України наближаються ще дві нові мутації вірусу — їх зареєстрували в Росії.