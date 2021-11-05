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Ризик раку нижче майже на 90% завдяки вакцинації: британські вчені

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Скринінг на рак шийки матки необхідно проводити раз на три роки.
Скринінг на рак шийки матки необхідно проводити раз на три роки.

Вчені вивчили результати більш ніж 10-річного введення вакцини.

Вакцинація від вірусу папіломи людини знижує ризик розвитку одного з видів раку у жінок майже на 90% – заявляють вчені. Цей вірус спричиняє рак шийки матки.

Про результати дослідження розповідає ВВС.

Цей вид раку — четвертий за частотою виявлення у жінок і щороку забирає життя 300 тисяч людей у світі. У Великій Британії вакцинацію пропонують дівчаткам від 11 до 13 років з 2008 року. Майже через 13 років з моменту початку цієї ініціативи вчені готові заявити про перші результати. Дослідження показало, що не лише зменшилась кількість передракових утворень, а й на 87% зменшилась кількість виявлення онкозахворювання.

Дані свідчать, що вакцинація запобігла 450 випадкам раку шийки матки.

Особливість вакцинації полягає в тому, що її бажано проводити до початку статевого життя. Також її показано чоловікам, які не хочуть бути переносниками вірусу папіломи людини.

Дослідження триватиме, оскільки ще недостатньо вивчено питання необхідності бустерної дози. Також слід досліджувати ризик розвитку онкозахворювання надалі.

Рак шийки матки у 99% випадках викликається вірусом папіломи людини – стверджують вчені. ВПЛ передається при статевому контакті. Є кілька типів, що викликають рак. Застосовується вакцина проти двох із них, у Британії також готуються представити нову проти дев’яти.

Раніше "Телеграф" писав, що у світі зареєстрували перші ліки проти коронавірусу.

Теги:
#Онкологія #Вакцинація #ВПЛ #Рак шийки матки
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