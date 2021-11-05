Pfizer вигадала таблетки від COVID-19, які запобігають госпіталізації: подробиці

Дослідження показують зменшення тяжких наслідків хвороби на 89%

Представники американської компанії Pfizer, яка працює над ліками проти коронавірусної хвороби на кшталт "Молнупіравіру", заявили про перші успіхи в розробці. Таблетки, котрі проходять фазу досліджень на людях, показали зниження ймовірності госпіталізації та смерті пацієнта, що підхопив COVID-19.

Про це повідомляє видання CNN.

У п’ятницю, 5 листопада, співробітники Pfizer розповіли, що їх експериментальні ліки дуже ефективні за достатньої "швидкості" прийому. Крім цього, таблетки, що розробляються, планують поєднувати з ліками "Ритонавір", яким уже лікують людей із ковідом.

Широкого пояснення в компанії поки що не дали, але запевнили, що вже працюють над спеціальним документом, де будуть зазначені всі деталі. Поки тривають дослідження на людях, які належать до групи високого ризику протікання "корони" у важкій формі.

Ліки PF-07321332, над якими зараз працює Pfizer, приймає частину "фокус-групи" — три-п’ять днів поспіль після появи перших симптомів захворювання.

Із усіх учасників експерименту, які приймали ліки, а не плацебо, не помер ніхто, а госпіталізовано було лише 0,8% (троє із 389 осіб). Серед частини групи, якій дісталося плацебо, загинуло 7% (27 із 385 пацієнтів).

При цьому компанія не приховує, що у 19% осіб, які пили досліджувані таблетки, були зареєстровані різні побічні ефекти. Які саме — поки не розкривається.

За словами гендиректора Pfizer Альберта Бурли, такі результати досліджень доводять, що при належному вдосконаленні та схваленні відповідними органами ліки допоможуть уникнути дев’яти з десяти госпіталізацій.

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