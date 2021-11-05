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У Helsi відреагували на публікацію "Телеграфа" з приводу відсутності вакцини Pfizer у Києві

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Препарату Pfizer в Україні вистачає для всіх регіонів Новина оновлена 05 листопада 2021, 22:26
Препарату Pfizer в Україні вистачає для всіх регіонів

Вакцину отримають усі столичні центри імунізації

Вакцини Pfizer в Україні вистачає, і Київ не залишиться без популярного препарату. Незважаючи на суперечливу інформаційну розсилку, вже з ранку суботи, 6 листопада, вакцина потрапить до всіх столичних пунктів вакцинації.

Про це у коментарі "Телеграфу" повідомила керівниця відділу маркетингу та комунікацій Helsi Олена Губіч.

"Вакцина Pfizer в Україні є, і завтра зранку її довезуть до всіх пунктів вакцинації, але в різні часи. Тому можна буде потрапити на щеплення або вибрати альтернативу", — зазначила представниця системи.

За її словами, зараз довкола масової вакцинації розпочався великий ажіотаж, що підтверджується рекордними темпами вакцинації. При цьому кількість доз у Києві мали поповнити, щоб вистачило всім охочим.

"Про всяк випадок ми попередили людей про те, що їм може бути запропонована альтернатива. Якщо постачання приїде пізніше, ніж планувалося", — додала Олена Губич.

Точної кількості доз, які доотримає столиця, не було озвучено. Однак представники Helsi запевняють, що вакцини, зокрема Pfizer, мають вистачити навіть в умовах величезного ажіотажу.

Зазначимо, що раніше "Телеграф" детально пояснював, як в Україні можна записатися на вакцинацію проти коронавірусу.

Теги:
#Київ #Вакцинація #Pfizer #Коронавірус #Helsi #Covid-19
Препарату Pfizer в Україні вистачає для всіх регіонів
Здоров'я
У Helsi відреагували на публікацію "Телеграфа" з приводу відсутності вакцини Pfizer у Києві
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Категорія
Препарату Pfizer в Україні вистачає для всіх регіонів
У Helsi відреагували на публікацію "Телеграфа" з приводу відсутності вакцини Pfizer у Києві
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