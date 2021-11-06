Діти в Україні отримали перші вакцини від коронавірусу: медики розповіли про протипоказання

Неповнолітніх українців вакцинуватимуть від коронавірусу лише за наявності письмової згоди батьків

В Україні дітям віком від 12 до 18 років почали робити перші щеплення проти коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Так, діти зможуть вакцинуватися у будь-якому міському пункті вакцинації, але для цього потрібен дозвіл батьків, а також відсутність медичних протипоказань – перед щепленням медики повинні обов’язково оглянути дитину.

За словами медичного директора з материнства та дитинства 5-ї міської лікарні Львова Ірини Полюги, крім того, що дитина має бути здоровою, також у неї мають бути зроблені всі планові щеплення.

У Львівській міській раді також повідомили, що підлітків вакцинуватимуть препаратом Comirnaty від Pfizer/BioNTech, посилаючись на його ефективність та безпеку, доведені під час випробувань. Також варто зазначити, що саме цю вакцину використовують щеплення дітей у європейських країнах.

Діти повинні приходити щеплення разом із батьками чи опікунами, яким доведеться підписати письмову угоду щеплення. Якщо у них не буде всіх необхідних щеплень, згідно з календарем, то перед вакцинуванням проти коронавірусу спочатку доведеться зробити їх. При цьому щеплення від коронавірусу можна буде робити не раніше, ніж через 14 днів. Винятком є лише щеплення від грипу, яке можна робити разом із щепленням проти COVID-19.

Підлітки отримуватимуть таку саму дозу вакцини, як і дорослі – 0,3 мл. Повторно необхідно вакцинуватися через 21-28 днів.

Протипоказання такі ж, як у дорослих.

Нагадаємо, "Телеграф" опублікував детальну інструкцію, як українці зможуть записатися на щеплення проти коронавірусу.