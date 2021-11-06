В Україні можуть запровадити "ковідну амністію": що це означає і кого торкнеться

Влада роздумує над тим, як вакцинувати українців, котрі раніше спробували обдурити систему

В Україні незабаром може з’явитися поняття "ковідна амністія", що стосується людей, які купили сертифікат про вакцинацію, але пізніше прийняли рішення справді зробити щеплення.

Деталі прояснив очільник МОЗ Віктор Ляшко, про що повідомляє "Українська правда".

За словами міністра, нові розробки влади спрямовані на співпрацю з людьми, які насамперед намагалися використати підроблені COVID-сертифікати про вакцинацію.

Все тому, що більшість невакцинованих переносять коронавірус у дуже важкій формі. Коли постає питання про принцип лікування, як сталося з пацієнткою на Одещині, вони зізнаються, що не робили щеплення, а купили документ.

При цьому зробити щеплення без бюрократичних проблем така людина не може — адже в системі часто вже є дані про її вакцинацію.

"Нам потрібно це прибрати, ми працюємо над цією моделлю, як це зробити", — наголосив Віктор Ляшко.

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При цьому в МОЗ обіцяють уважно вивчати випадки, коли хворі переносять "корону" у вкрай тяжкій формі. Такий підхід пов’язаний з необхідністю перевірки — чи такі пацієнти не є щепленими з купленими документами.

За словами Ляшка, в Україні вже зафіксовано далеко не один випадок, коли важко хворі визнавали фальшиві документи про вакцинацію.

Більш детального роз’яснення, яким чином працюватиме "ковідна амністія", у МОЗ не дали.

"Телеграф" раніше розповідав, з яких причин деяких українців можуть почати позбавляти COVID-сертифікатів, що підтверджують отримання щеплення проти хвороби.