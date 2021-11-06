Захворіти "короною" після щеплення: у МОЗ пройшлися по популярному міфу антивакцинаторів

Лікарі пояснили у чому різниця між вакцинами від коронавірусу, і як вони працюють.

У МОЗ відреагували на популярну в Україні теорію змови про те, що нібито вакциновані люди після щеплення проти коронавірусу поширюють інфекцію.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Відповідний міф набрав популярності через припущення, що нібито у вакцинах міститься живий вірус, який вводиться в організм через укол.

У МОЗ нагадали, що в Україні використовуються вакцини трьох типів, а також пояснили, як саме вони працюють.

Інактивовані вакцини, на кшталт китайської CoronaVac (Sinovac), справді мають у своєму складі тіло вірусу, проте вже "вбитого". Через те, що вірус "мертвий", заразити людину він не може.

Векторні вакцини, на кшталт AstraZeneca та всіх її варіацій, не мають у своєму складі коронавірусу. Імунну реакцію викликає безпечний для людини вірус застуди, до якого прикріплено специфічний білок. Саме він і допомагає імунітету надалі розпізнавати коронавірусну інфекцію.

Третій тип вакцин створені на мРНК (матрична рибонуклеїнова кислота), що кодує білок коронавірусу. До таких відносяться засоби Pfizer та Moderna. При попаданні в організм мРНК "попереджує" імунітет про те, з чим він може зіткнутися, а потім гине.

МОЗ наголошує, що вакцинація моделює інфікування та змушує імунітет виробити та "запам’ятати" способи захисту від справжнього зараження. Саме тому у людини після вакцинації можуть спостерігатися короткочасні побічні наслідки, на зразок болю або температури.

Там також зазначили, що людина може заразитися після щеплення, оскільки імунітет виробляє клітини пам’яті не відразу. Для цього йому може знадобитися кілька тижнів часу.

Як повідомлялося раніше, в МОЗ пояснювали, які вакцини можна комбінувати один з одним, а які не варто.