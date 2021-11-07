Пандемія COVID-19 в Україні закінчиться нескоро: лікар дав невтішний прогноз

За словами фахівця, пандемію здатний зупинити лише колективний імунітет

В Україні за останню добу зафіксовано понад 17 тисяч нових кейсів коронавірусної хвороби, а за смертністю ми взагалі вийшли на друге місце у світі. Лікар Тарас Жиравецький спробував пояснити, чому ковід досі продовжує вирувати в нашій країні.

Своїми міркуваннями фахівець поділився у власному Telegram-каналі.

За словами медика, на даний момент можна вважати, що неофіційно в Україні перехворіло на коронавірус понад 50% дорослого населення. При цьому отриманий природним шляхом імунітет не допоміг багатьом встояти перед "Дельтою" та "Дельта плюс".

Також, каже Жиравецький, хворіють і вакциновані, хоча й менш важко. Та й загальний відсоток щеплених від COVID-19 у нашій країні порівняно невеликий — лише 20%.

"Колективний імунітет з’явиться лише тоді, коли перехворіє понад 80% населення, поки іншого шляху немає", — наголошує фахівець.

Водночас він додає, що ні перша, ні друга хвилі ковіду не змогли підготувати вітчизняну медсистему до нових викликів. Однак серед причин "непідготовленості" лікарів Тарас Жиравецький називає раптово високий ступінь заразності "дельта"-варіанту коронавірусу.

За прогнозами медика, вже за кілька місяців Україна може розраховувати на ймовірне здобуття колективного імунітету проти хвороби.

"Оскільки зараз щодня у нас неофіційно понад 100 тисяч нових випадків, а офіційно — 25 тисяч нових інфікованих (тестування у нас у рази менше проводиться, ніж потрібно), то можна припустити, що за один місяць перехворіє 3 млн українців", — говорить Жиравецький.

При цьому всі надії на ослаблення пандемії можуть піти прахом. Лікар не виключає появи нового, ще більш небезпечного штаму "корони", який зможе "пробити імунітет після хвороби та після вакцинації". Такий варіант розвитку подій може помістити і Україну, і весь світ у певне "замкнене коло".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як у нашій країні справи з можливістю комбінувати вакцини від коронавірусу — для взаємозамінності препаратів з різних причин.