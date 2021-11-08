Кількість хворих впала, а смертність зросла: статистика коронавірусу в Україні за добу

Найбільше випадків за добу було у Одеській області

В Україні станом на ранок понеділка, 8 листопада, зафіксували 13068 нових випадків коронавірусу, що на кілька тисяч менше, ніж добою раніше. Однак, ситуація зі спадом захворюваності після вихідних спостерігається вже не вперше — це пов’язано зі зниженням кількості тестувань.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

У понеділок в Україні дещо знизилася кількість нових випадків коронавірусу, однак кількість смертей все одно зросла. Після вихідних було значно менше госпіталізацій, однак рівень одужань також впав.

За добу в Україні:

зафіксували 13068 нових випадків COVID-19 (днем раніше — 17 419);

померли 473 особи (до цього було 449 смертей);

одужали 8200 осіб (напередодні — 8520);

госпіталізували 3532 особи (перед цим — 5652).

Серед хворих за добу опинилися 790 дітей та 145 медпрацівників.

У регіональному розрізі найбільшу кількість підтверджених випадків зафіксували в Одеській (1558), Харківській (1179), Дніпропетровській (1032), Львівській (827) і Миколаївській (812) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 088 501 особа;

одужало – 2 520 956 осіб;

летальних випадків – 72 557.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, невакциновані від COVID-19 педагоги, чиновники, співробітники закладів освіти з 8 листопада не зможуть потрапити на роботу.