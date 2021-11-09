Важливо знати: чим відрізняються перші симптоми COVID-19 від грипу

Симптоми сезонних хвороб мало чим відрізняються, але знання існуючих відмінностей може допомогти вберегтися від серйозних наслідків

Грип є звичайним сезонним явищем, але в останні два роки це захворювання протікає на тлі пандемії коронавірусної інфекції COVID-19. Крім того, в 2021 році саме восени стало стрімко збільшуватися кількість хворих на коронавірус, а також один за одним оновлюються рекорди смертності в країні.

Щоб не довести ситуацію до критичного рівня, медики рекомендують бути особливо уважними у перші дні захворювання на інфекцію COVID-19. За їхніми словами, якщо правильно розпізнати перші симптоми, можна значно знизити ризик виникнення ускладнень.

У Центрі громадського здоров’я зазначають, що грип та коронавірус у перші дні дуже складно розрізнити лише за симптомами – лихоманка, кашель, втома характерні і для грипу, і для COVID-19. В обох випадках розвивається респіраторне захворювання, яке може пройти як у легкій, так і у тяжкій формі і навіть спричинити смерть. При цьому в обох випадках заразитися можна повітряно-краплинним шляхом.

Характерною відмінністю COVID-19 є те, що він поширюється швидше за грип, а також часто викликає серйозніші ускладнення. Крім того, коронавірус довше може залишатися "невидимим" — до того, як у людини з’явилися перші симптоми, вона вже деякий час може бути переносником захворювання.

Симптоми ГРВІ, грипу та COVID-19

За словами завідувача кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця Сергія Дуброва, багато людей з коронавірусною хворобою почали скаржитися на сильну нудоту, через що хворим важко харчуватися та пити. Він наголошує, що це дуже погано, оскільки для зменшення інтоксикаційного синдрому потрібно вживати багато рідини, пише "Коронавірус Інфо".

Лікар також звертає увагу на те, що під час останньої хвилі коронавірусу дедалі менше хворих скаржаться на втрату нюху та смаку. У той же час побільшало скарг на розлад шлунково-кишкового тракту. Як правило, такий симптом найчастіше зустрічається у дітей.

Сергій Дубров звертає увагу на те, що через штам "Дельта" стан пацієнтів може дуже різко погіршитися і буквально через кілька днів відносно стабільного перейти в критичний.

У Центрі громадського здоров’я зазначають, що діти рідше хворіють на коронавірус, ніж дорослі. Однією з найнебезпечніших відмінностей грипу від коронавірусу є те, що COVID-19 частіше призводить до смерті.

Щоб уберегти себе від хвороби медики закликають дотримуватися простих правил: носити маски, стежити за гігієною рук, дотримуватися безпечної дистанції. Здорове харчування, сон та фізична активність знижують ймовірність розвитку важких форм грипу та COVID-19.

Нагадаємо, у МОЗ оновили перелік людей, які підлягають обов’язковій вакцинації.