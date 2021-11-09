Третя не межа? Комаровський відповів, чи потрібен четвертий укол вакцини COVID-19

91,1% пацієнтів ковід-лікарень не щеплювалися.

Коронавірус в Україні забирає все більше життів — у вівторок оновився рекорд максимальної смертності. У МОЗ зазначають, що понад 90% з тих, хто потрапив до лікарні — не вакциновані. Лікар Євген Комаровський вважає, що для того, щоб убезпечити себе потрібна бустерна доза вакцини, — третя через пів року після другої.

Про це він розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону.

При цьому медик не заперечує ймовірності того, що знадобиться четверта доза вакцинації від коронавірусу — "навіщо загадувати", сказав він. На фразу Гордона, що українців "підсадять" на вакцинацію Комаровський порівняв щеплення із зимовою гумою, якої раніше не було і її необхідність не заперечують, і зазначив, що не хоче захворіти на коронавірус. Він також провів аналогію із щепленнями від грипу, зазначивши, що "випасти" на тиждень із роботи для нього коштує надто дорого.

Комаровський оцінив і безпеку вакцин, сказавши, що в "масі своїй щеплюватися безпечно".

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні додали нові організації та підприємства, співробітники яких зобов’язані вакцинуватися до 9 грудня.