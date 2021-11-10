В Україні можуть запустити ще один тур вакцинації, але вже не від коронавірусу

Через пандемію COVID-19 в Україні та інших країнах уповільнилися темпи вакцинації від інших хвороб

У двох регіонах України зафіксовано 17 випадків поліомієліту, і щоб уникнути подальшого поширення цього захворювання, потрібно посилювати вакцинацію від нього.

Про це в інтерв’ю УП розповів голова українського офісу ВООЗ Ярно Хабіхт, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що із 17 випадків в одному зафіксовано гострий параліч, який був викликаний поліовірусом вакцинного походження другого типу.

Хабіхт акцентує увагу на тому, що вакцинний штам поліомієліту загрожує насамперед невакцинованим громадянам, особливо в пандемію коронавірусу, коли вакцинація від інших хвороб сильно страждає. Збільшення кількості випадків поліомієліту спостерігається не лише в Україні, а й у деяких інших країнах.

Тому він закликає українців вакцинувати своїх дітей від поліомієліту, щоб надалі не побачити повернення цієї хвороби.

Насамперед важливо прискорити теми вакцинації інактивованою поліовакциною (ІПВ), яка дає сильний індивідуальний захист (але майже не дає колективного імунітету), але паралельно з цим вести і вакцинацію "живою" оральною поліовакциною (ОПВ).

Глава українського офісу ВООЗ на тлі спалаху захворювання вже у двох областях України не виключає, що надалі можливо доведеться проводити додаткові тури вакцинації по всій країні.

Варто зауважити, що поліомієліт — вірусне інфекційне захворювання, яке вражає сіру речовину спинного мозку. Вірус легко передається і спочатку викликає загальну слабкість, температуру, розлад травної системи, після чого може спричинити параліч м’язів. В особливо важких випадках все закінчується летальним кінцем.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у Pfizer висловили думку, що ревакцинація від коронавірусу в Україні може знадобитися щороку.