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Чого не можна робити до та після щеплення від коронавірусу: роз’яснення МОЗ

Автор
Тетяна Веремєєва
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Що можна і чого не можна до і після щеплення
Що можна і чого не можна до і після щеплення

У МОЗ зазначають, що вакцинацію не можна робити лише у випадку, якщо у вас температура вище 38 градусів

Повну вакцинацію від коронавірусу в Україні вже пройшли понад 8,1 млн осіб. Багато хто тільки зараз зважився на те, щоб зробити щеплення і їх непокоїть питання, як підготуватися до вакцинації.

"Телеграф" вивчив рекомендації Міністерства охорони здоров’я України щодо того, чого не можна робити до та після щеплення.

Найчастіше алкоголь є протипоказанням прийому медичних препаратів. У МОЗ зазначають, що помірне споживання алкоголю до або після щеплення від коронавірусу не є протипоказанням. Але великі дози спиртного пригнічують роботу імунної системи, і це може послабити імунну відповідь на вакцину.

Приймати душ або ванну після вакцинації можна, щоправда, місце щеплення краще не терти, щоб уникнути подразнення. Також немає обмежень щодо фізичних навантажень, якщо немає дискомфорту в руці, який є нормальною реакцією на укол.

У той же час жодних особливих вказівок щодо того, що не можна робити безпосередньо перед вакцинацією від COVID-19, немає. Якщо людина не має протипоказань до вакцинації, то можна приходити на щеплення в будь-який зручний час.

Теги:
#Вакцинація #Коронавірус #Covid-19
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