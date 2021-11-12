Вакцинація від коронавірусу потрібна не всім: які є протипоказання

Перелік осіб, які можуть перенести дату вакцинації від коронавірусу, затверджений МОЗ офіційно

В Україні на початку тижня нарешті з’явився документ для громадян, які мають протипоказання для вакцинації від коронавірусу. Охочих його отримати не мало, однак видавати його сімейні лікарі мають виключно за рекомендаціями МОЗ.

Згідно з роз’ясненням відомства, єдиним протипоказанням до вакцинації від COVID-19 є важка алергія або анафілактичний шок при введенні першої дози препарату. Однак, навіть у такому випадку МОЗ рекомендує щеплюватися іншою вакциною.

Всі інші протипоказання є тимчасовими й можуть лише відстрочити вакцинацію не деякий час. У їх числі:

ГРВІ з температурою тіло понад 38°C на момент, коли треба робити COVID-щеплення. При такому вакцинацію переносять до 2 тижнів від початку хвороби;

щеплення від інших інфекційних хвороб (від грипу не враховується) — вакцинацію від COVID-19 дозволять зробити через 14 днів після цього;

аналіз на туберкульоз або проведення туберкулінодіагностики — COVID-щеплення дозволять відкласти до завершення проби;

лікування моноклональними антитілами чи реконвалесцентною плазмою — сімейний лікар видасть довідку про відтермінування вакцинації від COVID-19 на 90 днів;

якщо вже перехворіли на коронавірус, то щеплення від нього можна відтермінувати на три місяці.

Міністерство охорони здоров’я також поінформувало про випадки, коли щеплення від COVID-19 треба робити з обережністю:

при онкологічній хворобі радять керуватися рекомендаціями Національної групи фахівців з імунопрофілактики;

пацієнти з аутоімунним захворюванням мають відкласти вакцинацію від "корони" на чотири тижні за умови, якщо лікуються препаратом "Ритуксимаб";

пацієнти з імунодефіцитом перед щепленням від COVID-19 мають радитися з лікарем.

Додамо, що період вагітності та грудного вигодовування не вважають протипоказанням до вакцинації від коронавірусу.

Варто зазначити, що матеріал має виключно рекомендаційний характер і написаний він за останніми даними Міністерства охорони здоров’я. Рішення про щеплення від коронавірусу радять ухвалювати після рекомендацій з лікарем, який оцінить всі переваги та загрози у кожному конкретному випадку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що зовсім скоро у список обов’язкової вакцинації потраплять медпрацівники.