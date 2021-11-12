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Перехворілі або вакциновані: лікар пояснив, хто більше захищений від коронавірусу

Автор
Тетяна Веремєєва
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Вакцинація від коронавірусу полегшує перебіг хвороби
Вакцинація від коронавірусу полегшує перебіг хвороби

Щеплення від коронавірусу не є панацеєю від хвороби, але значно впливає на самопочуття хворих

Природний імунітет краще захищає від коронавірусу, ніж той, що виробляється внаслідок вакцинації. Про це розповів головний лікар одного із діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

За словами лікаря, вакцинація допомагає уберегтися від тяжкої форми коронавірусу. Також щеплення значно знижує ризик ускладнень внаслідок COVID-19 та допомагає не потрапити до стаціонару.

"Після вакцинації буде певний імунітет, який дозволить легше перенести коронавірус", – зазначає Тарас Жиравецький.

Лікар каже, що люди, які вже перехворіли на коронавірус, більш захищені і набагато рідше вдруге заражаються "короною". Вакциновані, заявляє лікар, хворіють часто і вакцинація є лише тимчасовим захистом для легшої форми "ковиду".

Нагадаємо, побічних ефектів після вакцинації від коронавірусу у нашій країні практично не було зафіксовано, але від легких "побочок" ніхто не застрахований. "Телеграф" писав, які реакції найчастіше зустрічаються на щеплення від "корони".

Також ми писали, що потрібно робити, якщо ви не встигли зробити друге щеплення від коронавірусу в рекомендований період і як краще підготуватися до вакцинації.

Теги:
#Вакцинація #Щеплення #Коронавірус #Тарас Жиравецький
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