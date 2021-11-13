Пандемія не спить: у яких областях найменше одужують від COVID-19

Найактивніше йде процес одужання серед хворих Одещини

На ранок суботи, 13 листопада, в Україні було встановлено новий добовий рекорд за кількістю людей, які зуміли одужати після боротьби з коронавірусом.

"Телеграф" вирішив докладніше вивчити статистику, аби зрозуміти, які регіони є лідерами у цьому плані, а які – "відстають".

Відразу зазначимо, що кількість хворих та вилікуваних від ковіду безпосередньо залежить від чисельності самої області. Логічно, що в містах-мільйонниках ризик заразитися вище, а, відповідно, й статистичні дані значно більші.

Хто встановлює гарні рекорди?

Абсолютним рекордсменом минулої доби стала Одеська область. Незважаючи на понад дві тисячі нових пацієнтів з ковідом, у регіоні зуміли перемогти хворобу 3616 людей. Дещо менше, 2936 жителів, одужали в Запорізькій області.

Трійку лідерів закриває Хмельницька область із 2626 одужалими.

Також до п’ятірки увійшли Донеччина (1980) та Львівщина (1714).

Статистика на ранок 13 листопада по Україні

Цікаво, що за весь час пандемії показники щодо пацієнтів, які впоралися з вірусом, безпосередньо залежить від кількості мешканців регіону. Так, найбільша кількість людей, котрі перемогли ковід, зареєстрована в Києві (понад 239 тис. осіб). Також до першої п’ятірки статистика вносить Харківщину (183 тис.), Дніпропетровщину (164 тис.), Одещину (161 тис.) та Львівщину (158 тис.).

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Де одужують менш активно?

Зі статистики за добу 12 листопада можна виділити і регіони, де одужують від "корони" найбільш "ліниво". Так, на ранок суботи про 140 пацієнтів, які здолали коронавірус, відзвітували медики Закарпатської області. 168 людей одужало на Кіровоградщині, ще 241 — у Чернівецькій області.

До п’ятірки областей із найменшою кількістю перехворілих також увійшли Черкащина (303) та Волинь (373).

Динаміка одужань від COVID-19

Схожу картину демонструє і статистика за весь час пандемії. Найменше, 22 тисячі людей, побороло "корону" на Кіровоградщині. На Херсонщині здолало хворобу 48 тисяч, на Закарпатті – 63 тисячі осіб. У Чернівецькій області зареєстровано 66 тисяч одужалих, а на Волині – 70 тисяч.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, хто матиме найкращий імунітет перед коронавірусом — вакцинована чи перехворіла людина. Свою думку з цього приводу висловив лікар Тарас Жиравецький.