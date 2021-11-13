Запис на вакцинацію від коронавірусу в Україні: як і де це зробити

Найшвидше буде здійснити запис за допомогою телефонного дзвінка

З моменту початку масової вакцинації в Україні використано понад 12 мільйонів доз вакцини. Тільки за останню добу своє щеплення отримало майже 300 тисяч людей. При цьому далеко не кожен українець, який планує вакцинуватись, знає, як на неї спочатку записатися.

Телеграф пропонує невелику покрокову інструкцію для різних способів.

Загальні моменти

Спочатку нагадаємо, що процес вакцинації проти ковіда в Україні є суто добровільним. Однак влада закликає людей зробити щеплення, а для деяких категорій населення вона все ж таки є обов’язковою.

При цьому офіційно вакцинують лише повнолітніх українців. Діти отримують вакцину проти "корони" у кількох виняткових випадках.

Вакцинація проводиться і на території медустанов, і у спеціально створених центрах масової вакцинації. Вони можуть бути на території ТРЦ, стадіонів та інших місцях, куди зручно дістатися великої кількості народу.

Найкраще попередньо записатися на вакцинацію, щоб точно розраховувати на отримання свого щеплення.

Записуємось по телефону

Такий спосіб буде найшвидшим. Для цього слід зателефонувати до реєстратури будь-якого з центрів вакцинації, який вам підходить, повідомити свої дані та поцікавитись підходящим часом. Номер телефону підкаже пошук у Google або спеціальний сайт МОЗ, присвячений вакцинації.

На порталі міститься список усіх центрів, в яких проводиться імунізація проти коронавірусу. Творці пропонують зв’язуватися з медиками телефоном, через систему "Лікарі 24/7" та іншими способами.

Маломобільні українці (як і колективи чисельністю не менше 50 осіб) можуть отримати щеплення спеціальною мобільною бригадою. Щоб уточнити ймовірність такого способу вакцинації, слід зателефонувати до контакт-центру — 0 800-60-20-19.

Записуємось у Helsi

Українці, які мають договір із сімейним лікарем, добре знайомі із системою Helsi. На цьому порталі ви також можете записатися на вакцинацію за кілька кроків:

визначтеся з місцем отримання щеплення (медзаклад або центр масової вакцинації);

виберіть місто і найзручніший вам центр імунізації;

із запропонованого системою списку виберіть собі потрібне вільне місце, орієнтуючись на час та вакцину.

Так виглядає можливість вибрати собі "віконце" для вакцинації

Не забудьте залишити свій номер телефону на сайті – вам мають перетелефонувати для уточнення деяких деталей.

Залишіть свій номер телефону

Раніше також був доступний запис через портал "Дія", проте після початку фінального етапу масової вакцинації українців від цього способу було вирішено відмовитися. Зате через веб-портал або програму на смартфоні людина може отримати документ, який підтверджує отримання щеплення. Тепер така можливість доступна навіть людям, які мають паспорт-книжечку, а не біометричну ID-картку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, хто, на думку лікаря Тараса Жиравецького, здатний мати кращу стійкість до "корони" — вакцинована чи перехворіла людина.