Коронавірус та штам "Дельта": що спільного і чим відрізняються

При дельта-штамі все більше людей переносять хворобу у тяжкій формі

Коронавірус значно паралізував людство, але ще небезпечнішими є інші його мутації. Наприклад, варіант "Дельта", який має короткий інкубаційний період, але вищу заразність.

Згідно з інформацією МОЗ, відмінності між оригінальним вірусом і "Дельтою" все ж таки існують, повідомляє "Телеграф".

Що спільного?

Всі варіанти вірусу, при якому можна підхопити ковід, є респіраторним захворюванням. Воно проникає в організм аерозольним або повітряно-краплинним шляхом.

Для жодного з видів нинішнього коронавірусу поки що немає офіційно визнаних ліків. Проте вчені винайшли вакцини, які допомагають організму людини сформувати імунітет протистояння хвороби.

У багатьох штамів дуже схожі симптоми прояву хвороби, проте є й відмінності.

Чим різняться?

Як ми вже згадували, "дельта"-варіант коронавірусу є більш заразним. Він здатний передаватися на 60% швидше, ніж оригінальний штам. Концентрація вірусу в крові при цьому може перевищувати початкові показники у тисячу разів.

При цьому інкубаційний період "Дельти" займає від одного до трьох днів, що дозволяє йому швидше вражати людський організм.

Як зазначили в МОЗ, симптоми при "дельта"-варіанті трохи відрізняються. Наприклад, частіше виникають нежить, біль у горлі та лихоманка з головним болем. Відсутність смаку чи нюху під час зараження "Дельтою" реєструється набагато рідше.

Також цей варіант "корони" може проявлятися і через погіршення слуху, проблеми з шлунково-кишковим трактом і навіть згущення крові, що може згубно впливати на окремих пацієнтів.

Якщо людина не вакцинована, то при "дельта"-штамі підвищується ймовірність більш тяжкого розвитку хвороби. Це означає, що пацієнту може знадобитися киснева підтримка і навіть апарат ШВЛ.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповідав, яким чином в Україні можна записатися на вакцинацію від коронавірусної хвороби.