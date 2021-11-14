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Чим і кому насправді корисне безлактозне молоко: Комаровський відповів

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Молоко
Молоко

Педіатр пояснив, чому дітям краще давати звичайне молоко.

Безлактозне молоко хоч і привернуло до себе досить багато уваги останнім часом, але все ж таки не є кориснішим, ніж звичайне.

Про це розповів відомий лікар Євген Комаровський в ефірі каналу "Україна".

Лікар пояснив, що людина з продуктів харчування отримує три види цукрів, серед яких лактоза, фруктоза та глюкоза. У молоці ссавців можна знайти саме лактозу, яка дає продукту знайомий солодкуватий присмак.

Для того, щоб її перетравлювати в людському організмі є спеціальний фермент, що іменується лактазою. Його активність найбільше проявляється у немовлят, але потім з віком його в організмі стає менше.

Зниження рівня цього ферменту є природним процесом і у багатьох до дорослих років виробляється непереносимість лактози. Втім, не рідкісні випадки, коли діти втрачають його через перенесені кишкові інфекції.

"У період одужання бажано давати дитині безлактозне молоко", — сказав Комаровський.

Тим самим він наголосив, що безлактозне молоко є специфічним продуктом для окремих ситуацій і давати його дітям або дорослим без непереносимості лактози немає сенсу.

Крім того, Комаровський зазначив, що сама лактоза є дуже корисним елементом і відмовлятися від неї без вагомих причин явно не варто.

Оману також може ввести більш висока ціна безлактозного молока, що може підштовхнути до хибних висновків, що саме його треба давати дітям.

"Тому робіть правильні висновки: якщо у вас немає непереносимості лактози — пийте звичайне молоко", — сказав лікар.

Як повідомлялося раніше, дієтологи розповіли, яке м’ясо рекомендується до вживання, а яке краще виключити зі свого раціону.

Теги:
#Молоко #Лактоза #Євген Комаровський
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