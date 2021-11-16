Тягне на солодке чи солоне: як зрозуміти, чого не вистачає організму (інфографіка)

Якщо ви помітили, що вас тягне на солоне чи солодке, то це тривожний дзвіночок.

У Вас буває таке, що просто так хочеться з’їсти банку солоних огірків або якийсь тортик, ну чи посеред ночі посмажити картоплі? Все це вказує на те, що ваш організм вимагає заповнити запаси необхідних вітамінів і мікроелементів. "Телеграф" розібрався у цьому питанні.

Чому хочеться солодкого чи солоного

Дієтолог Світлана Фус зазначає, що якщо є бажання з’їсти щось солодке, то означає, що організму не вистачає вуглеводів, а також магнію. А якщо хочеться біфштекс із кров’ю чи печінку — це сигнал про зниження запасів заліза.

Неконтрольований апетит може бути пов’язаний із кількома причинами. Дієтолог Валентина Івушкіна зазначає, що найчастіше це недолік жовчних кислот, вітамінів та мінералів, наприклад цинку чи кремнію.

Якщо ви за раз з’їдаєте баночку солоних огірків — Вам не вистачає хлоридів. Про це розповіла гастроентеролог та дієтолог Ірина Бережна.

Що з’їсти, щоб перебити бажання солодкого/солоного/смаженого

"Телеграф" склав докладну інфографіку, в якій наголосив, які продукти зможуть допомогти заповнити запаси дефіцитних вітамінів та мінералів.

Також "Телеграф" зібрав усі актуальні дані про те, як знайти місце для вакцинації від коронавірусу та які препарати застосовують в Україні.

Важливо! Цей матеріал підготовлений журналістом "Телеграфа" на підставі актуальних досліджень та має інформаційний характер, а не заклик до дії. Будь-яке рішення щодо здоровʼя має бути узгоджене з вашим лікарем.