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Кава допомагає запобігти інсульту: скільки чашок на день потрібно випивати

Автор
Тетяна Веремєєва
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Декілька чашок кави на день допоможуть покращити самопочуття Новина оновлена 17 листопада 2021, 15:27
Декілька чашок кави на день допоможуть покращити самопочуття

Уберегти від розвитку різних захворювань може лише кава з кофеїном

Дослідження Біобанку Великобританії 2021 року показало, що для людей без діагнозу серцевих захворювань регулярне споживання від половини до трьох чашок кави на день знижує ризик смерті через серцево-судинні захворювання, інсульт та інші причини ранньої смерті в порівнянні з тими, хто не п’є кави. .

Про це пише CNN.

Декілька досліджень також показали, що три чашки кави на день можуть знизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

За даними Британського товариства Альцгеймера, кава з кофеїном може допомогти мозку декількома способами, збільшуючи вироблення гранулоцитарного колонієстимулюючого фактора (Г-КСФ), який допомагає захищати та відновлювати нервові клітини головного мозку. Згідно з результатами дослідження, ні кава без кофеїну, ні кофеїн сам по собі не мають такого ефекту. Передбачається, що вся справа саме у каві з кофеїном.

У той же час, згідно з опублікованим у червневому випуску журналу Nutritional Neuroscience дослідженню, люди, які випивають більше 6 чашок кави на день, схильні до підвищеного ризику недоумства.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна пити каву людям, які хочуть скинути зайву вагу.

Теги:
#Здоров'я #Хвороби #Кава
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