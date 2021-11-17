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Як не переїдати: Марина Боржемська назвала способи боротьби з емоційним голодом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Прислухайтеся до себе та вчасно вгамовуйте почуття голоду Новина оновлена 17 листопада 2021, 16:07
Прислухайтеся до себе та вчасно вгамовуйте почуття голоду

Марина Боржемська розповіла, як відрізнити фізіологічний голод від емоційного.

Дуже часто під час схуднення з’являється посилене почуття голоду. Мабуть, організм намагається таким чином захиститися, і "екстрено" накопичити потрібну енергію у вигляді їжі. Проте чи завжди цей голод фізіологічний, іноді він емоційний.

Про це на своїй сторінці в Інстаграмі розповіла відомий фітнес-тренер Марина Боржемська.

Боржемська зазначає, що важливо вміти відрізняти фізичний голод від емоційного, адже якщо в першому випадку людина дійсно виснажена і хоче їсти, то в іншому це спроба замаскувати емоційний дискомфорт. І хочеться ж пожувати не якесь яблучко чи щось корисне, а тортик чи щось шкідливе.

Як відрізнити фізичний та емоційний голод

При фізичному голоді, коли організм реально виснажений, виявляються характерні ознаки: зменшення працездатності, адже падає рівень глюкози у крові, з’являється втома, біль голови. Якщо ж хочеться їсти, але таких ознак немає, йдеться про емоційний голод.

Що робити

Марина Боржемська радить стежити за собою та своїм організмом та правильно оцінювати свої можливості. Побудуйте свій раціон так, щоб не допускати голоду: прорахуйте через який час ви можете зголодніти і на основі цього розподіліть основні приймання їжі та перекушування.

Боржемська наголосила, що не потрібно накопичувати голод: не відкладайте надовго основне приймання їжі та не замінюйте його перекушуванням.

Раніше "Телеграф" писав, що Марина Боржемська поділилася рецептом швидкої та легкої, а головне не шкідливої закуски, яка допоможе вгамувати голод.

Теги:
#Здоров'я #Марина Боржемская
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