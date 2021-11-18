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Ботулізм в Україні: де зафіксували нові випадки та чим небезпечна хвороба

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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При підозрі на ботулізм краще звертатися до лікаря.
При підозрі на ботулізм краще звертатися до лікаря.

За останні дні в лікарню потрапили чотири людини.

В Україні реєструють дедалі більше випадків ботулізму. Останній виявили на Запоріжжі, де трохи більш як три місяці тому захворювання вже призвело до смерті жінки. Два нові випадки зараження зафіксували у Бердянську.

Про це повідомляє сайт місцевої міськради.

Імовірним джерелом зараження стала неякісна риба — в’ялені лящ або плотва приготовлені вдома. Обидва отруєні небезпечним токсином — члени однієї сім’ї.

Менш як за місяць до цього ще два випадки ботулізму фіксували на Харківщині — там його спричинила банка консервованих грибів. З тієї ж причини у листопаді лікарню потрапили мати та син у Чернівецькій області. Гриби вони збирали самі.

Нагадаємо – ботулізм на вигляд визначити неможливо. Бактерія, що виділяє токсин, може бути в консервації, консервах, рибі без термічної обробки. Щоб виключити захворювання, рибу чи продукти потрібно варити не менше 10-15 хвилин у киплячій воді. Хоча ботулізм частіше виявляють у літню пору, небезпека зберігається цілий рік. Причиною може стати недостатнє дотримання заходів гігієни під час приготування або неправильне зберігання продуктів.

Симптоми ботулізму:

  • втрачається або порушується зір на близькі дистанції
  • у роті відчувається сильна сухість
  • втрачається голос
  • зростає стомлюваність
  • шлункові порушення — нудота, блювання, пронос
  • проблеми з контролем м’язів шиї та кінцівок.

Для важчих випадків характерна аритмія, посилене серцебиття, тяжкість у ковтанні та диханні.

Ботулізм можна вилікувати за ранньої діагностики, в тому числі і за допомогою антитоксину. Проте в Україні щорічно реєструють до десяти смертей від захворювання, 2021 року їх уже не менше шести.

Раніше "Телеграф" писав про випадки поліомієліту на Західній Україні — дітям проводять екстрену вакцинацію.

Важливо! Цей матеріал підготовлений журналістом "Телеграфа" на підставі актуальних досліджень та має інформаційний характер, а не заклик до дії. Будь-яке рішення щодо здоровʼя має бути узгоджене з вашим лікарем.

Теги:
#Запорізька область #Бердянськ #Ботулізм
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