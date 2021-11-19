Чи спаде хвиля коронавірусу до Нового року? Думка лікаря

За словами епідеміолога, врегулювати ситуація з ковідом допоможуть карантинні обмеження

В Україні коронавірус не зменшує обертів і поки що не можна говорити про стабілізацію епідеміологічної ситуації. Про це у коментарі "Телеграфу" розповіла лікарка-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю NEGIC Катерина Сояк.

Медик вважає, що поки що рано робити прогноз про те, що в Україні захворюваність на коронавірус пішла на спад. Оскільки ще не зафіксовано досить тривалого періоду, що демонструє поліпшення за всіма показниками.

"Не спостерігається стрімкого зростання, але й впевненого спаду захворюваності так само поки що немає. Ситуація ще не стабілізувалася. Коли це станеться, то ми бачитимемо чітке зменшення кількості нових випадків, покращення за виписками зі стаціонару, і тоді зможемо говорити про покращення ситуації. Карантинні заходи мають зіграти роль, і до Нового року, можливо, ситуація покращиться. Але мені здається, що часу залишилося не так багато, і швидше за все ми продовжимо перебувати в такому ж стані", — розповіла Сояк.

За словами лікаря, рівень вакцинації в Україні поки що є недостатнім, щоби призупинити наростання епідемії. І єдиний спосіб "збити хвилю" — карантин.

Нагадаємо, в Україні знову зафіксували понад 20 тисяч хворих на COVID-19 за добу, а кількість одужань падає.

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