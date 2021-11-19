COVID-19 в Україні не вщухає: які області стали "лідерами" 19 листопада

Кількість госпіталізацій поступово зменшується

Ранок п’ятниці, 19 листопада, Україна розпочинає з 20 050 новими кейсами коронавірусної хвороби. Загальна статистика свідчить, що добова кількість хворих почала потроху йти на спад (раніше за добу захворіла 20 591 людина).

Такі висновки можна зробити зі свіжих даних МОЗ.

Слід зазначити, що також змінилася динаміка одужань. Порівняно з минулою добою кількість переможених хвороб значно зросла.

Так, минулої доби в Україні зафіксовано:

всього нових випадків — 20 050 осіб (днем раніше 20 591);

— 20 050 осіб (днем раніше 20 591); смертей через коронавірус — 725 (перед цим 752);

— 725 (перед цим 752); госпіталізацій — 3637 (напередодні – 3907);

— 3637 (напередодні – 3907); одужалих від COVID-19 — 22304 (раніше 19633).

Слід зазначити, що сумне лідерство у регіонах продовжує утримувати Дніпропетровщина (1943). Також у п’ятірці знаходяться Київ (1782), Запорізька (1187), Донецька (1057) та Полтавська (1050) області.

Найменше нових випадків коронавірусу фіксується, як і раніше, у Кіровоградській області. Тут за добу захворіла лише 241 людина.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, які у людини шанси не підхопити коронавірус, якщо вдома вболіває хоча б один член сім’ї.